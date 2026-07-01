Investigador del IPN crea algoritmo para detectar daños ocultos en edificios tras sismos

Los sismos son movimientos que no se pueden predecir y cuando son de gran magnitud pueden destruir ciudades y dejar desastres sin precedentes como ocurrió en Venezuela el pasado 24 de junio y para determinar el daño estructural de edificios, el investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ramsés Rodríguez Rocha desarrolló un algoritmo denominado “de Rigideces Base”.

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IPN crea algoritmo para detectar daños estructurales en edificios

Este algoritmo es capaz de detectar las zonas dañadas en una construcción mediante la colocación de acelerómetros que funcionan como dispositivos de medición y después son procesadas por el algoritmo programado Matlab.

Cabe destacar que esta herramienta tecnológica ya fue utilizada en un hotel en California, Estados Unidos donde se cotejaron los resultados del algoritmo con la ubicación de grietas en ese edificio.

¿Cómo funciona el algoritmo “de Rigideces Base”?

El principal objetivo de este algoritmo es proteger la vida de las personas, establecer soluciones de reforzamiento y en caso de ser necesario demoler estructuras; “de Rigideces Base” identifica daños estructurales en vigas o columnas que podría pasar desapercibidos en construcciones.

De acuerdo con Ramsés Rodríguez Rocha “si la estructura sufrió un sismo y se dañó, obtenemos una respuesta dinámica con daño y, con base en este algoritmo, se reconstruye un estado inicial sin daño”.

Posteriormente se hace la comparación y determina los elementos de la estructura que están dañados y que han perdido rigidez.

Se colocan acelerómetros en distintas zonas de la construcción para obtener mediciones que son procesadas por el programa Matlab, un software de programación numérica y cómputo científico.

Cuando ya haya recopilado toda la información detecta los elementos estructurales que sufrieron daños. El investigador del IPN propone utilizar este algoritmo en edificios con antigüedad de más de 15 años que hayan sido expuestos a sismos severos o hayan cambiado de uso.

Un investigador del Instituto Politécnico Nacional desarrolló un algoritmo capaz de calcular el daño estructural oculto en edificios afectados por terremotos. A través de sensores que miden la pérdida de rigidez del inmueble, el sistema procesa los datos en solo una hora para… pic.twitter.com/OlavzizxuZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026

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