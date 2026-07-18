VIDEO: Hombre sube a torre eléctrica del Cablebús; suspenden servicio

La mañana de este sábado se registró una movilización de servicios de emergencia debido a que un hombre subió a una de las torres eléctricas en la Línea 1 del Cablebús por lo que se tuvo que suspender el servicio.

¡ATENCIÓN! ⚠️ Suspenden el servicio de la Línea 1 del Cablebús (@MICablebusCDMX) porque un hombre subió a una de las torres eléctricas.



🎥: Edgar Galicia (@Galicia_Edgar) pic.twitter.com/GVysfP1Tq3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 18, 2026

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Cablebús suspende servicio

En las redes sociales de adnNoticias se compartió el video en el que se puede ver a un hombre en una de las torres eléctricas del transporte.

De acuerdo con el Cablebús la persona que se encontraba en la torre era ajena al servicio de Av. Ticomán por lo que se tuvo que suspender el servicio de La Pastora a Indios Verdes.

Equipos de emergencia laboran en la zona entre las estaciones Indios Verdes y Ticomán a la altura de Residencial Zacatenco en la alcaldía Gustavo A. Madero.

#CablebúsInforma



Linea 1



Continuamos con servicio provisional de Cuautepec y Antena Tlalpexco a La Pastora.



Equipos de emergencia trabajan en Av. Ticomán.



Sin servicio temporalmente en Indios Verdes y La Pastora. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 18, 2026

¿Qué hacer si me quedo atrapado en el Cablebús?

Cuando el Cablebús se queda sis servicio por fallas eléctricas entran en operación los generadores auxiliares para poder llevar la cabina a la siguiente estación y ahí se pide a los pasajeros que desciendan para realizar una revisión.

Además, las cabinas son seguras y cuentan con puertas que cierran herméticamente, ventilación y botones de pánico que permiten comunicarse con el centro del control.

Cada año se hacen revisiones al Cablebús y suspende su servicio durante dos semanas ara poder darle mantenimiento. Incluso todos los días una hora antes y después de operar se realiza una vuelta completa para asegurarse de que está en condiciones.

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