Huracanes que impactarán en territorio mexicano este 2026

Los huracanes son fenómenos naturales sumamente destructivos que cada año cobran la vida de miles de personas en todo el mundo, y de acuerdo con los especialistas de México ya se tiene un estimado de cuántos de estos ciclones van a impactar en el territorio.

Durante el XXI Seminario Internacional de Huracanes que se realizó en Mérida, Yucatán, especialistas en la materia se reunieron para trabajar en el pronóstico de los ciclones, además de compartir nuevos conocimientos y tecnologías que ayudan para detectar y alertar de estos fenómenos.

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¿Cuándo comenzará la temporada de huracanes 2026?

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, informó que la temporada de huracanes 2026 comenzará en junio en el océano Atlántico y el Mar Caribe. Sin embargo se precisará la información en abril para que la nación esté preparada para la formación de ciclones.

En el océano Pacífico habrá entre 15 y 20 sistemas tropicales y el Atlántico tendrá entre 14 y 19 , según la proyección.

Captan cómo se ve el ojo del huracán monstruo Melissa

¿Cómo se llamarán los primeros ciclones tropicales?

El primer ciclón tropical que se forme en el océano Pacífico se llamará Amanda, seguido de Boris y Cristina. En el caso del Atlántico, el primero llevará el nombre de Arthur y continuará con Bertha y Cristóbal.

¿Cuántos huracanes tocarán tierra en México?

En base a los pronósticos y los datos históricos, al menos cinco ciclones podrían tocar tierra en México. Como todos los años existe posibilidad de que evolucionen a categoría de huracán en la escala Saffir-Simpson, lo que representaría un riesgo para la población.

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