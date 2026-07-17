Clima hoy 17 de julio 2026: Posible ciclón tropical este fin de semana y estados afectados

¿Planes para este viernes 17 de julio? Para el clima de hoy el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país, además de divergencia en altura, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

Finalmente, la onda tropical 19 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Michoacán, la cual podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del fin de semana.

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¿Dónde lloverá en México hoy viernes 17 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Durango (oeste) y Sinaloa (centro).

: Durango (oeste) y Sinaloa (centro). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste) y Nayarit.

: Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste) y Nayarit. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).

: Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

Altas temperaturas en México para el clima de hoy

Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste).

: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte).

: Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

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