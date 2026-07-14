PAN exige que Marina del Pilar se separe de su cargo en Baja California tras difusión de audios

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, pida licencia a su cargo tras darse a conocer una serie de audios donde mencionaría que estaría dispuesta a dar a conocer información de las Mesas de Seguridad a distintas agencias de Estados Unidos.

Durante una entrevista con Leonardo Curzio en adn Noticias, el diputado panista, César Damián Retes, aseguró que los audios demuestran “el temor” de la mandataria porque se sabría culpable, por lo que calificó que la información de los audios como un atentado a la seguridad nacional.

“Se sabe entre la espada y la pared (...) además ofrecer información confidencial, información de un estado, esto ya no solamente es una crisis política y un capítulo más en la narcoserie de Baja California, desde donde vengo, es una crisis de seguridad nacional”, refirió este martes 14 de julio.

El partido @AccionNacional pide licencia para Marina del Pilar



El diputado César Damián Retes (@CesarDamianR), solicitó que la gobernadora de #BajaCalifornia se separe del cargo mientras enfrenta las investigaciones y advirtió que, de no hacerlo, impulsará un juicio político en… pic.twitter.com/NwGQ46PSWV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 14, 2026

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¿Por qué el PAN pide licencia para Marina del Pilar en Baja California?

El legislador calificó de “gravísimo” que se ofrezca información de las mesas de seguridad para recibir un presunto trato diferencial con autoridades de otros países, es por eso que sentenció que el PAN local y federal buscan que la gobernadora se separe de su cargo para resolver la controversia sin que se usen recursos públicos.

De acuerdo al panista, tras el caso de Rubén Rocha, al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se ha creado “el cártel de los sapos”, debido a que muchos están dispuestos a hablar con el Gobierno de Estados Unidos para que salvarse.

Ante todo este panorama, reiteró que no dudará en solicitar un juicio político contra la mandataria en la Cámara de Diputados.

“Así como pasó en Sinaloa que Rocha Moya pidió licencia, así lo debe hacer Marina del Pilar. Y si ella no lo hace, yo como diputado federal, con la facultad que tengo, iré a la Cámara (de Diputados) a solicitar juicio político para que se separe del cargo”, refirió.

¿Qué dice Marina del Pilar en los polémicos audios?

La polémica estalló luego de que el periodista y colaborador de adn Noticias, Héctor De Mauleón, publicó una serie de grabaciones donde se escucha a la gobernadora hablar con “intermediarios” de EUA para conocer si existen cargos en su contra.

Ahí la gobernadora presuntamente ofreció dar información de las mesas de seguridad: “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoya, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.

El Gobierno de Baja California confirmó la veracidad de los audios; sin embargo, señaló que éstos están fuera de contexto y se dijo dispuesta a aclarar cualquier situación ante las autoridades correspondientes.

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