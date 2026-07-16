Adiós al Centro Cívico: estos trámites ya podrán hacerse en el nuevo módulo de atención en Querétaro

Para quienes viven al norte de Querétaro, ahora existe una opción más cercana para resolver distintos trámites sin tener que trasladarse hasta Centro Cívico.

De acuerdo con autoridades de Querétaro, se habilitó un Centro de Atención Municipal dentro de las instalaciones de BLOQUE, donde ya funcionan ventanillas de varias dependencias. La nueva sede dará servicio mientras avanzan las obras del Tren México–Querétaro en el Boulevard Bernardo Quintana, aunque esto no significa que el Centro Cívico suspenda sus actividades.

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¿Por qué abrieron un módulo municipal en BLOQUE?

El nuevo espacio busca acercar los servicios a los habitantes de la zona norte y reducir los recorridos hacia el sur de la ciudad. También ayudará a disminuir el paso de personas y vehículos por Bernardo Quintana durante los trabajos ferroviarios.

En BLOQUE habrá atención de:

Atención Ciudadana

Secretaría del Ayuntamiento

Desarrollo Urbano

Servicios Públicos

Desarrollo Económico

Finanzas

Se trata de una sede adicional, por lo que las personas todavía pueden acudir al Centro Cívico cuando el trámite o servicio lo requiera.

¿Qué trámites pueden hacerse sin ir a Centro Cívico?

El módulo permitirá realizar gestiones relacionadas con vivienda, negocios, construcción y documentos municipales.

Entre los trámites disponibles están:

Constancias de residencia, hechos, ingresos y origen

Asignación de número oficial

Informe o viabilidad de uso de suelo

Dictamen de uso de suelo

Factibilidad de giro

Apertura de negocios

Trámite 2 en 1 BLOQUE

Permisos para anuncios

Fusiones y subdivisiones de predios

Licencias de construcción

Terminaciones de obra

Regularización con terminación de obra

Los documentos, costos y tiempos de respuesta cambian según el trámite, por lo que es importante revisar los requisitos antes de acudir.

Si necesitas realizar algún trámite o reporte municipal, visita el Centro de Atención Municipal Norte, donde encontrarás diferentes secretarías listas para atenderte, sin necesidad de trasladarte hasta Centro Cívico y evitando el tráfico de la zona.



📍 Estamos en Bloque, con… pic.twitter.com/pHyUx4FFvZ — Municipio de Querétaro (@qromunicipio) July 15, 2026

¿Qué otros servicios ofrece el nuevo módulo?

BLOQUE también contará con ventanillas para realizar pagos, presentar reportes y recibir orientación.

Los servicios incluyen:

Recepción y canalización de reportes de Servicios Públicos

Atención de quejas ciudadanas

Caja de la Secretaría de Finanzas

Servicios del Registro Civil

Bufete jurídico gratuito

Asesoría jurídica agraria

Mediación

Atención a instituciones educativas

Recepción de peticiones ciudadanas

Para evitar un traslado innecesario, la disponibilidad de cada servicio puede confirmarse mediante el número 070 o en el Registro Municipal de Trámites y Servicios.

¿Dónde está BLOQUE y cuál es su horario?

El Centro de Atención Municipal Norte se encuentra en avenida Francisco Villa 1580, en las instalaciones de BLOQUE.

La atención se brinda de lunes a viernes, de 8:15 a 15:30 horas. Antes de acudir, se recomienda llevar una identificación oficial y comprobar qué documentos pide la gestión que se realizará.

¿Hay transporte gratuito para llegar al nuevo módulo?

Tras el cambio, el Municipio de Querétaro habilitó una ruta gratuita del Bus Municipal hacia el Centro de Atención Municipal BLOQUE Norte. El servicio opera de lunes a viernes, de 7:00 a 17:00 horas.

El recorrido pasa por:

Avenida 5 de Febrero y calle Coahuila

Avenida 5 de Febrero

General Francisco Villa

Centro de Atención Municipal BLOQUE Norte

Para el regreso, la unidad parte de BLOQUE y vuelve al punto de inicio por General Francisco Villa y avenida 5 de Febrero.

Además, BLOQUE cuenta con una ruta comunitaria programada, conocida como BLOQUE Bus, que opera de 8:00 a 16:00 horas. Su recorrido matutino comienza a las 8:00 en Santander Oficinas Corporativas y pasa por distintos puntos de Coahuila, Camino Real y TREMEC, hasta llegar a BLOQUE alrededor de las 9:40. Los horarios completos pueden revisarse en el sitio oficial de BLOQUE Bus.

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