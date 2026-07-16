Adiós al Centro Cívico: estos trámites ya podrán hacerse en el nuevo módulo de atención en Querétaro

Para quienes viven al norte de Querétaro, ahora existe una opción más cercana para resolver distintos trámites sin tener que trasladarse hasta Centro Cívico.
De acuerdo con autoridades de Querétaro, se habilitó un Centro de Atención Municipal dentro de las instalaciones de BLOQUE, donde ya funcionan ventanillas de varias dependencias. La nueva sede dará servicio mientras avanzan las obras del Tren México–Querétaro en el Boulevard Bernardo Quintana, aunque esto no significa que el Centro Cívico suspenda sus actividades.
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¿Por qué abrieron un módulo municipal en BLOQUE?
El nuevo espacio busca acercar los servicios a los habitantes de la zona norte y reducir los recorridos hacia el sur de la ciudad. También ayudará a disminuir el paso de personas y vehículos por Bernardo Quintana durante los trabajos ferroviarios.
En BLOQUE habrá atención de:
- Atención Ciudadana
- Secretaría del Ayuntamiento
- Desarrollo Urbano
- Servicios Públicos
- Desarrollo Económico
- Finanzas
Se trata de una sede adicional, por lo que las personas todavía pueden acudir al Centro Cívico cuando el trámite o servicio lo requiera.
¿Qué trámites pueden hacerse sin ir a Centro Cívico?
El módulo permitirá realizar gestiones relacionadas con vivienda, negocios, construcción y documentos municipales.
Entre los trámites disponibles están:
- Constancias de residencia, hechos, ingresos y origen
- Asignación de número oficial
- Informe o viabilidad de uso de suelo
- Dictamen de uso de suelo
- Factibilidad de giro
- Apertura de negocios
- Trámite 2 en 1 BLOQUE
- Permisos para anuncios
- Fusiones y subdivisiones de predios
- Licencias de construcción
- Terminaciones de obra
- Regularización con terminación de obra
Los documentos, costos y tiempos de respuesta cambian según el trámite, por lo que es importante revisar los requisitos antes de acudir.
¿Qué otros servicios ofrece el nuevo módulo?
BLOQUE también contará con ventanillas para realizar pagos, presentar reportes y recibir orientación.
Los servicios incluyen:
- Recepción y canalización de reportes de Servicios Públicos
- Atención de quejas ciudadanas
- Caja de la Secretaría de Finanzas
- Servicios del Registro Civil
- Bufete jurídico gratuito
- Asesoría jurídica agraria
- Mediación
- Atención a instituciones educativas
- Recepción de peticiones ciudadanas
Para evitar un traslado innecesario, la disponibilidad de cada servicio puede confirmarse mediante el número 070 o en el Registro Municipal de Trámites y Servicios.
¿Dónde está BLOQUE y cuál es su horario?
El Centro de Atención Municipal Norte se encuentra en avenida Francisco Villa 1580, en las instalaciones de BLOQUE.
La atención se brinda de lunes a viernes, de 8:15 a 15:30 horas. Antes de acudir, se recomienda llevar una identificación oficial y comprobar qué documentos pide la gestión que se realizará.
¿Hay transporte gratuito para llegar al nuevo módulo?
Tras el cambio, el Municipio de Querétaro habilitó una ruta gratuita del Bus Municipal hacia el Centro de Atención Municipal BLOQUE Norte. El servicio opera de lunes a viernes, de 7:00 a 17:00 horas.
El recorrido pasa por:
- Avenida 5 de Febrero y calle Coahuila
- Avenida 5 de Febrero
- General Francisco Villa
- Centro de Atención Municipal BLOQUE Norte
Para el regreso, la unidad parte de BLOQUE y vuelve al punto de inicio por General Francisco Villa y avenida 5 de Febrero.
Además, BLOQUE cuenta con una ruta comunitaria programada, conocida como BLOQUE Bus, que opera de 8:00 a 16:00 horas. Su recorrido matutino comienza a las 8:00 en Santander Oficinas Corporativas y pasa por distintos puntos de Coahuila, Camino Real y TREMEC, hasta llegar a BLOQUE alrededor de las 9:40. Los horarios completos pueden revisarse en el sitio oficial de BLOQUE Bus.
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