Vigilan llegada del ciclón “Fausto”: la tormenta tropical que el SMN da 90% de probabilidad en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el Pacífico sur mexicano que ha incrementado su fuerza en las últimas horas. De continuar su evolución, este sistema podría dar origen a la nueva tormenta tropical “Fausto”.

El aumento en la probabilidad de desarrollo ocurre mientras la tormenta tropical Elida continúa ganando intensidad sobre aguas del Pacífico.

La #TormentaTropical #Elida sigue su trayecto hacia el oeste sobre el océano #Pacífico. Se encuentra a más de mil kilómetros de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Más información, en la imagen pic.twitter.com/faUCX2YTLW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 16, 2026

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¿Dónde está el ciclón tropical Fausto?

La zona de baja presión ubicada en el Pacífico, al sur de las costas mexicanas, se encuentra aproximadamente a 965 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. De acuerdo con el pronóstico, su probabilidad de evolucionar a un ciclón tropical aumentó a 20% en las próximas 48 horas, mientras que mantiene un 90% de probabilidad de desarrollo en los próximos siete días. El sistema continúa desplazándose con dirección hacia el oeste-noroeste.

Cabe señalar que en lo que va de la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, se han formado cinco tormentas: Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida; Fausto sería la sexta.

El SMN mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del sistema y señaló que actualizará constantemente los pronósticos de trayectoria para determinar si representa algún riesgo para las costas mexicanas.

Zona de baja presión al sur de #Oaxaca, presenta probabilidad para desarrollo ciclónico en el corto plazo. 🤓Más detalles en el gráfico pic.twitter.com/8zNr6gCsvB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 16, 2026

¿Qué estados deben estar en alerta por el ciclón tropical Fausto?

La estructura del fenómeno meteorológico mantiene bajo vigilancia estricta a los gobiernos estatales del litoral del Pacífico. Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes.

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Colima

Viento y oleaje: Se anticipan rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.

A la espera de que se forme la tormenta Fausto y se defina su trayectoria, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mencionó que es posible que Elida evolucione a huracán categoría 1 el viernes 17 de julio, aunque los modelos de pronóstico coinciden en que permanecería lejos del territorio nacional.

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