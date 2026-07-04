El municipio de Querétaro que tiene nueva unidad de Protección Civil: estos son los servicios que brindará a más de 70 mil personas

La Unidad Municipal de Protección Civil en el municipio de Amealco, ubicado en Querétaro, estrenará instalaciones remodeladas para ofrecer servicios de rescate médico, atención prehospitalaria y gestión de emergencias a más de 70 mil habitantes.

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¿Qué tipo de asistencia y servicios brindará la nueva base de Protección Civil en el municipio de Amealco?

La rehabilitación de esta base operativa en Amealco pretende optimizar los tiempos de respuesta ante accidentes viales y contingencias climáticas en la región sureña del estado. La infraestructura cuenta con espacios diseñados para mejorar la coordinación de rescatistas y personal administrativo, dejando atrás las condiciones precarias en las que laboraban los cuerpos de auxilio.

La operatividad de la remozada corporación establece metas de cobertura especializada:

Población fija: auxilio prehospitalario regular para 70 mil habitantes de barrios, colonias y delegaciones.

auxilio prehospitalario regular para 70 mil habitantes de barrios, colonias y delegaciones. Festividades tradicionales: monitoreo preventivo para contingencias de entre 90 mil y 100 mil asistentes en eventos religiosos.

monitoreo preventivo para contingencias de entre 90 mil y 100 mil asistentes en eventos religiosos. Equipamiento médico: dos ambulancias nuevas asignadas para emergencias de la población y la policía municipal.

dos ambulancias nuevas asignadas para emergencias de la población y la policía municipal. Profesionalización operativa: talleres de adiestramiento técnico avalados directamente por la Universidad Autónoma de Querétaro.

¿Cuál es la inversión que impulsa la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de Querétaro?

La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de Querétaro, presidida por la diputada Tere Calzada, canalizó una inversión de 15 millones de pesos orientada al robustecimiento de siete demarcaciones locales durante su primer año de ejercicio legislativo. El plan financiero incorporó seis demarcaciones adicionales durante el periodo subsecuente para estandarizar las metodologías de rescate urbano.

Las granizadas atípicas que golpean las viviendas de la sierra queretana aceleraron la creación de fondos de mitigación de riesgos coordinados por el ayuntamiento del alcalde Oscar Pérez Martínez. El cabildo aprobó la entrega de láminas estructurales para reconstruir los techos de 120 familias damnificadas por el temporal acontecido el pasado 20 de mayo.

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