Las mejores marcas de mantequilla que no solo tienen buen sabor, según Profeco

En México muchas familias acostumbran cocinar con mantequilla o margarina y aunque pareciera que son productos similares cada uno tiene diferente elaboración y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuáles marcas son las de mejor calidad.

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Profeco analiza marcas de mantequillas

Para este estudio, la Profeco analizó 43 productos donde se verificó el contenido neto, el tipo de grasa, la cantidad de agua, de cloruro de sodio y su contenido energético.

Para que un producto pueda denominarse “mantequilla” debe ser exclusivamente de origen lácteo o de grasa de leche. Y en las pruebas se detectó que algunas marcas reducen este componente y añaden aceites vegetales.

¿Cuáles son las mejores marcas de mantequilla?

Es importante mencionar que los productos más caros no siempre son los mejores, por ello, la Profeco cuáles son las mejores en relación calidad y precio.

Algunas de las marcas mas destacadas son las europeas como Kerrygold o Isigny Ste Mère, pero hay opciones de alta calidad que se producen en México y son una gran opción como:

Aguascalientes en su presentación de 220 gramos, no tiene sellos de advertencia, tiene alto contenido de grasa butírica y cero gramos de sal y cuesta 22.53 pesos por cada 100 gramos.

Alpura de 90 gramos tiene un precio de 26.61 pesos por cada 100 gramos y es una marca que cumple con lo que promete.

Noche Buena de 220 gramos es la que tiene mayor contenido de grasa láctea a un precio accesible de 25.72 pesos los 100 gramos.

Recomendaciones de consumo de mantequilla

Es importante destacar que la mantequilla no contiene grasas trans pero es importante moderar su consumo pues contienen grasas saturadas. Deben estar en su envase en refrigeración y alejadas de la luz para evitar que se deterioren o arrancien.

Si la mantequilla se calienta a fuego alto, las proteínas de la leche se queman, se oscurece el producto y le da un sabor amargo.

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