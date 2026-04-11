Profeco revela qué marcas de chocolate mienten y no contienen cacao

Comprar un chocolate no garantiza que el producto sea auténtico. La Profeco analizó 31 barras de distintas categorías, como amargo, blanco, con leche y sin azúcar, para verificar si realmente contienen los ingredientes que declaran. Tras realizar diversas pruebas de laboratorio, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC) encontró que varias marcas fallan en aspectos críticos como el tipo de grasa utilizada, el etiquetado de advertencia y la veracidad de su información comercial.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué marcas fueron reprobadas por no ser realmente chocolate?

Para que un producto se denomine chocolate bajo la NOM-186, la grasa debe provenir principalmente del grano de cacao. El estudio reveló que dos marcas específicas engañan al consumidor al utilizar grasas vegetales distintas a las permitidas por la normativa sanitaria.

Los hallazgos principales en cuanto a autenticidad son:



D’meals y M D D: No demostraron ser chocolates. Incumplen la norma porque la grasa que contienen no es característica del cacao.

No demostraron ser chocolates. Incumplen la norma porque la grasa que contienen no es característica del cacao. Golden Hills: Confunde al consumidor al marcar la fecha de consumo preferente como "Fecha de Caducidad".

Confunde al consumidor al marcar la fecha de consumo preferente como "Fecha de Caducidad". L’atelier: Presenta el error inverso, etiquetando la caducidad como consumo preferente.

Presenta el error inverso, etiquetando la caducidad como consumo preferente. Lindt Lindor: No presenta su denominación ni el contenido neto en la superficie principal de la etiqueta.

Chocolate

Análisis de la Profeco: El chocolate del "Bienestar" contra las marcas de lujo

En contraste con las irregularidades, la Profeco destacó la barra de chocolate amargo Bienestar de 20 gramos. Este producto de comercio justo cumplió con todas las normas de información comercial y contenido de cacao. Además, resultó ser significativamente más económico que las marcas premium. Mientras que 100 gramos de chocolate Bienestar cuestan $70.00 pesos, la misma cantidad de la marca Lindt Excellence alcanza los $142.00 pesos, ofreciendo características similares.

Advertencias sobre el consumo en niños y etiquetado engañoso

La salud infantil es un punto clave en el reporte. La Profeco identificó marcas que, al ser "sin azúcar", contienen edulcorantes no recomendables para menores de edad. Entre estas se encuentran Carlos V cero, Hershey’s zero azúcar, Turín zero sugar y Valor. Además, la famosa barra Vaquita original fue señalada por ocultar los sellos de exceso de calorías, azúcares y grasas fuera de la vista principal del envase.

Para asegurar una compra inteligente, la institución sugiere:



Revisar el cacao: A mayor contenido de cacao, menor cantidad de azúcares.

A mayor contenido de cacao, menor cantidad de azúcares. Evitar el refrigerador: La humedad opaca el chocolate y genera una capa blanquecina; es mejor un lugar fresco y seco.

La humedad opaca el chocolate y genera una capa blanquecina; es mejor un lugar fresco y seco. Cuidado con Stella: Esta marca no presenta su denominación completa en la tipografía correcta.

Esta marca no presenta su denominación completa en la tipografía correcta. Moderación: El consumo debe ser medido, revisando siempre que la grasa sea butírica y no vegetal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.