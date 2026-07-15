EN VIVO | Bloqueos en carreteras hoy 15 de julio de 2026: accidentes y cierres en autopistas de México

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Este reporte sobre qué pasa en las carreteras, se basa en información de la Guardia Nacional Carreteras, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Secretarías de Seguridad, Protección Civil y gobiernos estatales.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este miércoles 15 de julio de 2026?

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