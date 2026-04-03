Profeco revela lo que realmente contiene el queso de puerco, un clásico embutido en las tortas
Profeco revela que el queso de puerco no es un lácteo, su origen, proceso, riesgos para la salud y consejos clave para consumirlo con moderación.
El queso de puerco es uno de los embutidos más populares en México, pues se usa para tortas, sándwiches y botanas, sin embargo, la gente no sabe que a pesar de su nombre no es un producto lácteo, sino un alimento a base de cerdo que se prepara mediante un proceso industrial.
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De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), este producto se elabora con cortes específicos de cerdo y contiene aditivos que influyen en su textura, sabor y fecha de caducidad. Aunque su consumo es común, especialistas en la salud recomiendan su moderación debido a su composición nutricional.
¿Qué es el queso de puerco?
Es un embutido cocido y prensado que se caracteriza por su textura firme y compacta, cuyo nombre proviene de dicha consistencia, similar a la de algunos quesos frescos. Este alimento es parte esencial de la cultura gastronómica mexicana gracias a su bajo costo y facilidad de consumo.
¿De qué partes del cerdo se elabora?
Según la Profeco, se elabora con tejidos grasos y cutáneos del cerdo, en particular la cabeza, y suelen utilizarse después de otros procesos de carnicería:
- Restos de cabeza de cerdo
- Piel (tejido cutáneo)
- Grasa (tejido adiposo)
- Restos de carne
El uso de estas partes reduce el desperdicio, pero también contribuye a su alto contenido en grasa, lo que afecta directamente su valor nutricional.
Ingredientes principales
El queso de puerco contiene una mezcla de ingredientes básicos y aditivos con alto contenido en sodio y grasas saturadas, como:
- Carne de cerdo
- Grasa de cerdo
- Agua
- Sal
- Especias
- Conservantes y nitritos
- Fosfatos
- En algunos casos: Almidón, azúcares o colágeno
¿Cómo se elabora paso a paso?
La Profeco describe un proceso industrial diseñado para garantizar la higiene y homogeneidad del producto final:
- Lavado de la carne
- Cocción durante al menos 20 minutos
- Deshuesado
- Picado de los ingredientes
- Mezclado con especias y aditivos
- Prensado o embutido
- Envasado para su distribución
Este método explica la textura heterogénea del producto, donde se aprecian fragmentos más firmes de piel y grasa.
Recomendaciones de compra
- Revisa la etiqueta y la fecha de caducidad
- Verifica el contenido de sodio y grasa
- Elige marcas con información clara
- Busca etiquetas de advertencia
- Compra en establecimientos de confianza
Profeco advierte sobre ciertas marcas que no indican correctamente sus ingredientes como Campestre y PAR, sin embargo aclara que las recomendaciones ayudarán al consumidor a elegir mejor sus productos.
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