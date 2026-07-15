Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Elida” hoy 15 de julio: ¿Impactará en México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), mediante el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que se formó la tormenta tropical Elida cerca de las costas de Cabo San Lucas, Baja California Sur, durante las primeras horas del miércoles 15 julio 2026.

Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Elida” hoy miércoles 15 de julio

De acuerdo al último reporte, el fenómeno meteorológico se encuentra a 910 kilómetros de las costas mexicanas; sin embargo, debido a su desplazamiento hacia el oeste, no representa peligro para el país.

No obstante, en adn Noticias te traemos su trayectoria en vivo:

¿La tormenta tropical “Elida” se convertirá en huracán e impactará en México?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) prevé que la tormenta se intensifique hasta convertirse en huracán categoría 2, lo cual ocurriría aproximadamente el próximo viernes 17 de julio.

Para este punto, se estima que estará a más de mil 200 kilómetros de Cabo San Lucas, no representando problema para el país; sin embargo, esto podría cambiar su dirección en cualquier momento, por lo que las autoridades se encuentran vigilando la evolución de la tormenta.

¿Cuál es el clima hoy en Cabo San Lucas, Baja California Sur?

Pese a la presencia de la tormenta tropical, así como del Monzón mexicano y otros fenómenos meteorológicos, de acuerdo al pronóstico para este miércoles, Baja California Sur tendrá un día cálido, aunque hacia la tarde se esperan chubascos y lluvias puntuales.

Se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45º en el centro de la entidad; no obstante, también se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 20 a 60 km/h.

Además, debido a la tormenta Elida y otros fenómenos en el Pacífico, el oleaje podrá variar entre 1.0 y 2.0 metros en las costas occidentales de esta península mexicana.

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