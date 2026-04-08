Profeco revela qué leches para niños no cumplen en su etiqueta y tienen más azúcares del declarado

No todo lo que parece leche en el supermercado lo es. La Profeco analizó 32 presentaciones de bebidas saborizadas menores a 350 mililitros, el tamaño típico para las loncheras escolares. Tras realizar más de 1600 pruebas, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor encontró que muchas marcas de leches para niños mienten en su composición. El riesgo es directo para los niños en desarrollo, quienes consumen estos productos creyendo que son nutritivos cuando, en realidad esconden grasas vegetales y azúcares extra.

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¿Qué marcas de "leche" para niños no son realmente leche según la Profeco?

La ley es estricta: para llamarse leche, la grasa debe ser butírica, es decir, proveniente de la vaca. La Profeco detectó marcas que usan grasa vegetal para abaratar costos. Esto invalida su denominación de venta y engaña al consumidor en el punto de venta.

Las marcas señaladas por esta falta grave son:



Vaca Blanca: En todas sus presentaciones de fresa, vainilla y chocolate.

En todas sus presentaciones de fresa, vainilla y chocolate. Great Value: Sus versiones saborizadas tampoco cumplen con el tipo de grasa exigido por la norma.

Marcas que mienten sobre la cantidad de azúcar que contienen

El hallazgo más preocupante es la discrepancia en los niveles de azúcar. Varios productos declaran una cifra en su etiqueta, pero el laboratorio encontró hasta 7.5 gramos adicionales por cada 100 mililitros. Esto significa que un niño podría estar consumiendo mucha más azúcar de la que sus padres autorizan al leer el empaque.

Los productos con información nutrimental no veraz son:



Kellogg’s All Bran: Sabor vainilla.

Sabor vainilla. Kellogg’s Choco Krispis: Sabor chocolate.

Sabor chocolate. Kellogg’s Zucaritas: Sabor vainilla.

Sabor vainilla. Vaca Blanca: En sus tres sabores principales.

Incumplimientos en el etiquetado de marcas populares

Nestlé Nesquik también aparece en el reporte de incumplimientos. En este caso, la marca viola la norma NOM-051 al resaltar la leyenda "CON COCOA" de forma engañosa. La tipografía usada es más llamativa que la denominación del producto, algo prohibido porque el ingrediente debe ser parte de la descripción técnica y no un gancho publicitario desproporcionado.

La Profeco insiste en que los minerales como el calcio o el magnesio presentes en estas bebidas pueden obtenerse de fuentes naturales como vegetales y leguminosas. El consumo frecuente de estas leches saborizadas con sellos de advertencia representa un peligro de obesidad y otras enfermedades a largo plazo.

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