Lanzan reclamo en Querétaro para que más de 40 mil queretanos puedan ejercer su crédito Infonavit

El diputado local Enrique Correa presentó un exhorto dirigido al Gobierno Federal y a las dependencias responsables de la política de vivienda para que amplíen los polígonos destinados al desarrollo de vivienda popular en Querétaro y, de esa manera, se amplíe el número de personas que acceden a la casa propia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué más de 40 mil trabajadores no pueden ejercer su crédito Infonavit en Querétaro?

Según Correa, la falta de vivienda accesible representa uno de los principales retos para Querétaro, una entidad que mantiene un importante crecimiento poblacional derivado de la llegada constante de familias que buscan mejores oportunidades de desarrollo.

Según denunció, en la zona metropolitana hay más de 40 mil trabajadores que cuentan con un crédito viable del Infonavit, pero no pueden utilizarlo porque no existen suficientes opciones de vivienda de interés social.

“Estamos vulnerando a quienes menos ganan. Son miles de trabajadores que cumplen con sus aportaciones, que tienen un crédito aprobado y que, aun así, no pueden acceder a una vivienda porque los precios de la oferta disponible están fuera de su alcance", señaló el diputado.

El legislador advirtió además que la ausencia de espacios para vivienda popular también ha contribuido al crecimiento de asentamientos irregulares en distintas zonas del estado.

¿Qué pide el exhorto presentado por el diputado Enrique Correa?

El exhorto plantea que las autoridades federales relacionadas con el desarrollo urbano y la vivienda revisen y amplíen los polígonos autorizados para la construcción de vivienda de interés social, con el objetivo de generar más opciones para las familias trabajadoras de Querétaro.

“Cuando el gobierno federal no genera condiciones para que las familias accedan a una vivienda regular, digna y suficiente, las personas terminan buscando alternativas para resolver una necesidad básica. El crecimiento de los asentamientos irregulares es una consecuencia directa de la falta de oferta de vivienda accesible", sostuvo Correa.

El diputado sumó que garantizar el acceso a una vivienda digna es una responsabilidad compartida entre los distintos órdenes de gobierno y reiteró su llamado para atender una problemática que afecta a miles de queretanas y queretanos.

“El acceso a una vivienda digna no puede seguir siendo una promesa inalcanzable para quienes trabajan todos los días. Necesitamos soluciones reales que permitan a las familias construir un patrimonio y mejorar su calidad de vida", concluyó el legislador.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.