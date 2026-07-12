¿Se acerca el fin del mundo? Estudio revela la fecha EXACTA de la extinción de la vida en el planeta

¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Qué pasará con la vida en la Tierra cuando el Sol siga envejeciendo y muera? Estas son las preguntas que una nueva investigación científica trató de responder mediante un complejo modelo climático capaz de proyectar la evolución del mundo durante miles de millones de años.

De esta manera, los científicos pudieron descubrir cuánto tiempo le queda de vida al planeta Tierra y, por fortuna, son miles de millones de años más de lo que se pensaba, hasta ahora. Te contamos los detalles.

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¿Por qué se acabará el mundo?

La existencia de la vida en el planeta Tierra está estrechamente ligada con la supervivencia de las plantas, las cuáles dependen completamente de la energía solar. No obstante, conforme el Sol va envejeciendo, también se hace mucho más brillante y ardiente.

Estudios científicos señalan que al Sol le quedan al menos 5 mil millones de vida, pero se pensaba que a la vida en el planeta Tierra le quedaban únicamente 100 millones de años, debido a que la temperatura en la Tierra continuará elevándose, al mismo tiempo que los niveles de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera disminuirían.

Esto haría que las condiciones de vida para la vida fotosintética se torne insostenible, ya que el dióxido de carbono es un ingrediente esencial para la vida vegetal, ya que las plantas lo utilizan para realizar la fotosíntesis.

¿Cuándo es el fin del mundo?

No obstante, este nuevo estudio publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Atmospheres, ofrece una nueva perspectiva. Tras analizar distintos escenarios, el equipo científico concluyó que la biosfera vegetal, es decir, el conjunto de plantas y organismos que realizan fotosíntesis, podría mantenerse hasta unos 1,800 millones de años a partir de ahora.

¿La razón? Los científicos observaron en su complejo modelo climático tridimensional que algunas plantas cuentan con mecanismos que les permiten aprovechar el dióxido de carbono con mucha mayor eficiencia, lo que les daría una ventaja para sobrevivir en un ambiente mucho más cálido y seco. Por ejemplo, los cactus, los agaves y diversas plantas de la familia de las suculentas e incluso algunas orquídeas serían capaces de sobrevivir.

Finalmente, los científicos señalan que es posible que no toda la vida en el planeta Tierra se extinga dentro de 1800 millones de años, pues consideran que incluso es probable que algunas formas de vida microscópica podrían persistir aún más tiempo en ambientes extremos.

Los científicos concluyen que la vida ha demostrado una extraordinaria capacidad para adaptarse a condiciones cambiantes. “Sugerimos que la hipótesis por defecto para el futuro de nuestro planeta es que la vida sobrevivirá al menos mientras exista la Tierra”.

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