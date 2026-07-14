Lo dice la Ley de Movilidad de Jalisco: el hábito al volante que te puede costar hasta 3 mil pesos

Un sinfín de conductores repiten a diario, sin darse cuenta, un hábito que la autoridad vial considera una falta grave en las calles de Jalisco. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del estado regula esta conducta con un cargo económico que varía según la gravedad del caso y la reincidencia de la persona señalada.

El hábito en cuestión se relaciona con el uso de dispositivos electrónicos mientras el vehículo circula, una práctica que las autoridades vigilan con mayor atención en los últimos meses. La Policía Vial de Jalisco aplica la sanción sin previo accidente, y la revisión ocurre incluso en altos o semáforos, lo que sorprende a buena parte de los conductores.

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¿Qué prohíbe la Ley de Movilidad de Jalisco al volante y que te puede costar más de 3 mil pesos?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, en su artículo 124, fracción XI, prohíbe hablar por teléfono o manipular cualquier dispositivo electrónico al conducir, salvo con tecnología de manos libres. El reglamento no distingue entre llamadas, mensajes o el uso de aplicaciones, y cualquier manipulación del dispositivo cuenta como falta.

La norma aplica incluso cuando el vehículo está detenido en un semáforo o en medio del tráfico, según la Policía Vial del estado. Solo la tecnología manos libres te permite responder llamadas sin infracción, y el resto de los usos infringe la ley.

Se considera infracción en Jalisco:

Sostener el celular para hablar, escribir mensajes o revisar redes sociales

Usar aplicaciones de GPS o música sin conexión manos libres

Manipular el dispositivo con el auto detenido en un semáforo o en el tráfico

Emplear cualquier accesorio que no esté integrado al vehículo

Los agentes de tránsito detectan la infracción de forma visual y no requieren radar ni equipo especial para levantar el reporte. La ley busca reducir los accidentes por distracción al volante, un factor que las autoridades vinculan con buena parte de los choques en el estado, y por eso la vigilancia se mantiene todo el año.

En Jalisco, hablar por celular al volante cuesta hasta $2,932 pesos (Canva Pro)

¿Cuánto pagarás en Jalisco por usar el celular al conducir?

El artículo 364 del mismo régimen especifica en su fracción VIII que la multa por esta infracción va de 15 a 25 UMA en Jalisco. Esto hace que la sanción ronde entre los $1,759.65 a $2,932.75 pesos, con el valor UMA 2026 de $117.31.

El monto final depende de la gravedad de cada caso y de si la persona ya acumula infracciones previas por el mismo motivo. Los agentes viales tienen margen para fijar el número exacto de UMA dentro del rango, por lo que dos conductores pueden pagar montos distintos por la misma falta.

El pago se realiza en los módulos de la Secretaría de Transporte del estado o en línea, según el procedimiento vigente. La sanción no incluye puntos en la licencia, a diferencia de otros estados que sí penalizan la reincidencia, aunque el cargo económico se mantiene como principal consecuencia para quien use el celular al volante.

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