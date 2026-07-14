En México hay más desempleados con título universitario que quienes no terminaron la secundaria

Contrario a lo que ocurre en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México la tasa de desempleo es mayor entre quienes cuentan con un título universitario que entre las personas con menor nivel educativo, lo que refleja los cambios en el mercado laboral y la importancia de las habilidades.

Mientras que en los países miembro, en promedio el 4.9% de los jóvenes con educación universitaria se encuentra desempleado y la cifra aumenta a 12.9% entre quienes solo cursaron la educación secundaria, en México el panorama es completamente distinto.

De acuerdo con los datos, el 4.3% de los profesionistas mexicanos está desempleado, mientras que entre las personas que no concluyeron la secundaria la tasa es de apenas 2.7%, una diferencia que demuestra que obtener un título universitario no garantiza encontrar un empelo.

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El campo de trabajo lo tenemos muy limitado. No es como con la mejor paga y así entonces a veces un taquero, por ejemplo, puede llegar a ganar más que un profesionista y pues ni modo. Por más que te haya gustado lo que estudies, a veces simplemente no te va a alcanzar con eso para vivir y pues tienes que buscar más opciones — comentó Natalia Damián, estudiante.

La falta de oportunidades ha obligado a muchos profesionistas a desempeñarse en actividades completamente ajenas a su formación.

“Hay chavas que son administradoras y están de meseras porque a lo mejor no encuentran algo en ese ámbito. Yo, por ejemplo, que soy psicóloga, sí ejerzo mi carrera, pero no de tiempo completo”, dijo Sandra López, empleada.

A pesar de este escenario, cursar una carrera universitaria continúa representando una ventaja económica para quienes logran colocarse en el mercado laboral. Los jóvenes con estudios superiores perciben ingresos hasta 56% mayores que los trabajadores que no terminaron la secundaria.

¿Qué se busca en el mercado laboral actual?

Sin embargo, especialistas advierten que las empresas ya no evalúan únicamente los títulos académicos, sino también las competencias y la capacidad de adaptación de los candidatos.

Buscan mucho el tema de adaptabilidad, el pensamiento analítico. Hoy tenemos mucha data y todos los perfiles que estén siempre trabajando y formándose en entender estas nuevas plataformas en cómo analizar la data que viene, etcétera. Son perfiles que tienen muchísimo valor en el mercado — aseveró María Fernanda Martorano, especialista en reclutamiento y contratación de personal.

La experta señaló que la Inteligencia Artificial (IA) ha transformado rápidamente la forma de trabajar y las habilidades que demandan las organizaciones.

“Incluso en este estudio de tendencias veíamos que en el 2024 todavía la IA era un tema que no se utilizaba mucho y hoy, dos años más tarde, casi el 69% de las personas encuestadas trabaja de la mano con IA. Entonces es un tema de evolución”, agregó.

Lejos de sustituir a los trabajadores, considera que esta tecnología está redefiniendo los perfiles laborales.

“Definitivamente la IA no llegó a suplantar. Llegó a impulsar. Los roles van a evolucionar desde una perspectiva donde la parte humana es fortalecer esas experiencias que tienes que la no va a poder reemplazar”, concluyó.

El mercado laboral en México atraviesa una transformación impulsada por la digitalización, la automatización y la Inteligencia Artificial. En ese contexto, contar con un título universitario sigue siendo una herramienta valiosa para acceder a mejores ingresos, pero ya no representa una garantía de empleo. Las empresas privilegian cada vez más habilidades como el pensamiento analítico, la capacidad de adaptación y el aprendizaje continuo.

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