La espuma de los días realiza encuentro en TV Azteca por su aniversario

El podcast La espuma de los días, conducido por Neyra Moncayo, realizó en TV Azteca un encuentro con representantes de editoriales, librerías, ministerios y organizaciones vinculadas con temas de fe, bienestar emocional y comunidad, como parte de las actividades por su tercer aniversario y quinto como podcast.

La reunión tuvo como objetivo abrir una mesa de diálogo sobre los contenidos del segmento de los viernes, dedicado a temas de fe, dentro de una agenda editorial enfocada en mente, cuerpo y espíritu.

Durante el encuentro se abordó la importancia de generar contenidos que promuevan la conversación, la libertad de expresión, la libertad de culto y el respeto a las diferencias, en un contexto social donde distintos acontecimientos, como el Mundial de futbol, han mostrado la capacidad de reunir a personas de distintos sectores bajo intereses comunes.

¿Qué es La espuma de los días?

La espuma de los días es un programa multiplataforma de Azteca Noticias enfocado en bienestar emocional. De lunes a viernes, el espacio presenta entrevistas y conversaciones relacionadas con salud, cultura, terapia, historias de vida y fe.

La barra semanal se organiza de la siguiente manera:

Lunes: temas médicos y salud.

Martes: libros, cultura y recomendaciones.

Miércoles: conversaciones con terapeutas.

Jueves: historias de vida.

Viernes: temas de fe.

El segmento de los viernes busca abordar la fe desde una perspectiva de diálogo, acompañamiento y comunidad, sin centrarse en diferencias institucionales.

Participantes del encuentro

Al encuentro asistieron Ramiro Lucero, de Proyecto Generaciones con Jesús; Diego Lucero, Campamento Operación Gabaón; Aarón Cortés, de ICIAR; Benjamín Rivera, de C.FC. de México; César García Contreras, del Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana; Uziel Rojas Velasco, de C.A.S.A. AR; Jaime de la Rosa Guillén, del Centro Cristiano Del Sur; y Ana Lilia García Aguilar, de Nuevos Comienzos y directora del Instituto CFN campus Coyoacán.

También participaron Sergio Durón y Lolis Durón, de Trigo y Miel Jireh; Israel Pérez, de CCLN; Marcos Galicia, de Levántate y Conquista y coordinador de Equipo Regional de Liderazgo ONN de Samaritan’s Purse en la Ciudad de México; Rubén Enríquez Navarrete, de CONEMEX; y Daniel González Muñoz, de APEMM.

A la reunión también acudieron Efrén Ruíz, Michelle Ruíz y Efrén Ruíz Cabral, de Río MX y La Biblia y nosotras; JC Marker, de Naciones por Herencia; Omar Mendizábal, coach y chef; Israel Mosqueira, de CICS; Moisés Reznick, de Dolorfin; Alicia Reznick, de Bet Shalom; y la cantautora Regina Reznick.

Por parte del sector editorial estuvieron Jaime López Vázquez, director de la Sociedad Bíblica de México; Ian Martiradonil, supervisor del área de mercadotecnia de Librería Maranatha; así como Andrea Hernández y Juan Carlos Guzmán, representantes de Harper en México.

El equipo de La espuma de los días estuvo encabezado por Neyra Moncayo, conductora del podcast; Elizabeth Durón, productora; Arturo Guillemaud, coordinador de invitados; y Leilani Serralde, coordinadora de producción.

Contenidos sobre fe y bienestar emocional

Durante la mesa se revisaron posibles líneas de contenido para el segmento de los viernes, con temas relacionados con espiritualidad, familia, propósito, lectura, historias de vida, salud emocional, acompañamiento y libertad de culto.

El encuentro forma parte de la estrategia de La espuma de los días para mantener un espacio de conversación con distintas voces y sectores de la sociedad, dentro de una propuesta de contenidos orientada al bienestar emocional y al diálogo.

Con esta reunión, el podcast de Azteca Noticias busca fortalecer su agenda de entrevistas y contenidos, así como ampliar la conversación con audiencias interesadas en temas de mente, cuerpo, espíritu y comunidad.

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