Extienden 2 años más la vigencia de la tarjeta de circulación 2026 y así es el trámite en Edomex

A partir de este 2026 la vigencia de la tarjeta de circulación en el Estado de México (Edomex) cambió en beneficio de las y los mexiquenses, pues de acuerdo con el gobierno local este documento indispensable para que los vehículos puedan transitar sin ser infraccionados, ahora tendrá una vida útil de cinco años.

El cambio en la vigencia de este documento toma relevancia en comparación con la Ciudad de México (CDMX), entidad en la cual la tarjeta de circulación se debe renovar cada tres años y de forma desfasada con las matrículas vehiculares.

¿Por qué se amplió la vigencia de la tarjeta de circulación en el Edomex?

El cambio en la vigencia de la tarjeta de circulación en el Edomex se dio como parte de los beneficios que las autoridades locales buscan darle a las y los mexiquenses, esto con la simplificación de trámites y la reducción en los pagos por materia administrativa.

Es por ello que desde este 2026, la tarjeta de circulación estará vinculada a la vigencia de las placas, las cuales también tienen una vida útil de hasta cinco años a partir del día de su expedición oficial.

Vale la pena mencionar que más allá del anuncio en el cambio de la vigencia de la tarjeta de circulación, las autoridades del Edomex dieron a conocer que se activó un programa de incentivos para que las y los conductores puedan regularizar adeudos y renovar las matrículas con más de cinco años.

Se informó que aquellas personas con placas tramitadas en 2021 y que mantengan adeudos pendientes por tenencia, refrendo y accesorios correspondientes, podrán acceder a una condonación del 100% del pago.

Por otro lado, también se ofreció la condonación de tenencia, refrendo y recargos en autos con placas que fueron tramitadas en 2021, 2022 y 2023. Es importante mencionar que estos beneficios estarán activos hasta el 31 de agosto de este 2026.

Precio de la renovación de la tarjeta de circulación

El precio de estos trámites es de 990 pesos para el refrendo 2026 de autos particulares, así como de 731 pesos para motocicletas.

