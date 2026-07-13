Buscan a Magdalena Alvarado Hernández en Ajacuba, Hidalgo; esta es su ficha de búsqueda

¿La reconoces? La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH) emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Magdalena Alvarado Hernández, una mujer de 79 años que fue vista por última vez en el municipio de Ajacuba.

De acuerdo a las autoridades, la mujer habría desaparecido el domingo 12 de julio de 2026 y, desde entonces, se desconoce su paradero.

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Ficha de búsqueda de Magdalena Alvarado Hernández, mujer desaparecida en Hidalgo

Las autoridades hidalguenses describen a Magdalena Hernández como una mujer mexicana que mide 1.50 metros, con complexión delgada y tez morena clara. Además, su cabello es lacio, cano y regular, así como con ojos cafés.

La última vez que fue vista, la mujer llevaba un pantalón deportivo color gris, blusa color fiuccha y zapatos de color negro; sin embargo, no se describe alguna seña particular.

Números de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo

Si tienes alguna información sobre Magdalena Alvarado o sobre otra persona desaparecida en la entidad, te puedes comunicar con las autoridades mediante estos medios:

Facebook: @CBPEHigalgo

X: @CBPEHidalgo

Teléfono: 771 130 7436

También puedes ir directamente a las instalaciones de la comisión, ubicadas en Boulevard Felipe Ángeles No. 1898, segundo piso, colonia Santa Julia, Pachuca de Soto, Hidalgo, CP 42087.

Suman más de mil 700 personas desaparecidas en Hidalgo durante 2026

La Red Lupa, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), establece que desde enero y hasta el 16 de mayo de 2026 se han registrado mil 745 personas desaparecidas en Hidalgo. De este número mil 139 son hombres, mientras que 603 son mujeres.

Los municipios de Hidalgo donde más se registran las desapariciones son en Pachuca, Tizayuca, Tulancingo, Mineral de la Reforma y Tula de Allende.

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