La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz activó en las últimas horas algunas Alerta Amber con el fin de localizar a menores desaparecidos en la entidad.
Es por eso que este jueves 16 de abril, en adn Noticias te presentamos las fichas de búsqueda más recientes.
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¿Quiénes son los menores desaparecidos en Veracruz hoy?
De acuerdo con los reportes más recientes, estas son algunas de las fichas activas:
- Lorenzo Emiliano Ortega Cruz de 15 años, visto por última vez el 15 de abril en Banderilla, Veracruz
- Luis Gustavo Antonio Sánchez de 14 años, visto por última vez el 14 de abril en Coatzacoalcos, Veracruz
- Saory Carlet Cruz Hernández de 13 años, vista por última vez el 15 de abril en Banderilla, Veracruz
- Jesús Maximiliano Santiago Monroy de 3 años de edad, visto por última vez el 7 de abril en Tihuatlán, Veracruz
- Aarón Sánchez Velasco de 15 años de edad, visto por última vez el 5 de abril en Córdoba, Veracruz
- Sara Barrientos Martínez de 17 años, vista por última vez el 8 de abril en Xalapa, Veracruz
- Estefania Bolaños Zenteno de 14 años, vista por última vez el 7 de abril en Xalapa, Veracruz
- Nahomi Jacqueline Rosado Álvarez de 15 años, vista por última vez el 6 de abril en Xalapa, Veracruz
- Sandra Neftali Espidio Peña de 16 años, vista por última vez el 1 de abril en Nogales, Veracruz
- Luis Fernanda Chávez Peralta de 17 años, vista por última vez el 28 de marzo en Coatzacoalcos, Veracruz
- Jarumy Michel Cruz Vázquez de 14 años, vista por última vez el 26 de marzo
Las autoridades han señalado que, debido a su edad, existe el riesgo de que puedan ser víctimas de algún delito, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.
Personas localizadas recientemente en Veracruz
En contraste, también se reporta la desactivación de varias fichas tras la localización de menores, lo que representa un avance en las labores de búsqueda:
- Aitana Riaño Nayen
- Karina Estrella Hernández Téllez
- Camila Reyna Reyes
- Noemí Esbedy Mota Zarate
- Liamj Espinoza López
- Kimberly Jazmín Sánchez Cervantes
- María Mercedes García Mundo
- Zurisaday Posadas García
- Víctor Daniel Hernández Rodríguez
¿Cómo funciona la Alerta Amber y cuántos casos se activan?
El programa Alerta Amber México ha permitido la emisión de miles de fichas desde su implementación en 2012. Datos oficiales indican que, en promedio, más del 70% de los menores reportados mediante este mecanismo son localizados, aunque no en todos los casos se informa si fueron hallados con vida o en qué condiciones.
La activación ocurre cuando se confirma que la persona es menor de 18 años, existe riesgo inminente y se cuenta con información suficiente para su búsqueda.
¿Es necesario esperar 72 horas para activar una levantar una denuncia por desaparición en México?
Autoridades han reiterado que no es necesario esperar 72 horas para reportar una desaparición, además de que la colaboración ciudadana puede marcar la diferencia en las primeras horas, consideradas cruciales para encontrar a menores con vida.
En México, el número de emergencias 911 recibe todo tipo de llamadas al año, incluyendo reportes relacionados con desapariciones.
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