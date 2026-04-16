¿Quiénes son los menores buscados hoy en Veracruz? Autoridades activan nuevas Alertas Amber en el estado

¿Quiénes son los menores buscados hoy en Veracruz? Autoridades activan nuevas Alertas Amber en el estado | Alerta Amber Veracruz | FB

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz activó en las últimas horas algunas Alerta Amber con el fin de localizar a menores desaparecidos en la entidad.

Es por eso que este jueves 16 de abril, en adn Noticias te presentamos las fichas de búsqueda más recientes.

#AlertaAmberVer SOLICITA su colaboración en la BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN del adolescente LORENZO EMILIANO ORTEGA CRUZ de 15 años de edad. @FGE_Veracruz @aamber_ver TELÉFONO 2281682143 EXT 4084 y 4083 pic.twitter.com/KSKVVttZOP — Alerta Amber (@aamber_ver) April 16, 2026

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¿Quiénes son los menores desaparecidos en Veracruz hoy?

De acuerdo con los reportes más recientes, estas son algunas de las fichas activas:

Lorenzo Emiliano Ortega Cruz de 15 años , visto por última vez el 15 de abril en Banderilla, Veracruz

, visto por última vez el 15 de abril en Banderilla, Veracruz Luis Gustavo Antonio Sánchez de 14 años, visto por última vez el 14 de abril en Coatzacoalcos, Veracruz

visto por última vez el 14 de abril en Coatzacoalcos, Veracruz Saory Carlet Cruz Hernández de 13 años , vista por última vez el 15 de abril en Banderilla, Veracruz

, vista por última vez el 15 de abril en Banderilla, Veracruz Jesús Maximiliano Santiago Monroy de 3 años de edad , visto por última vez el 7 de abril en Tihuatlán, Veracruz

, visto por última vez el 7 de abril en Tihuatlán, Veracruz Aarón Sánchez Velasco de 15 años de edad , visto por última vez el 5 de abril en Córdoba, Veracruz

, visto por última vez el 5 de abril en Córdoba, Veracruz Sara Barrientos Martínez de 17 años , vista por última vez el 8 de abril en Xalapa, Veracruz

, vista por última vez el 8 de abril en Xalapa, Veracruz Estefania Bolaños Zenteno de 14 años , vista por última vez el 7 de abril en Xalapa, Veracruz

, vista por última vez el 7 de abril en Xalapa, Veracruz Nahomi Jacqueline Rosado Álvarez de 15 años , vista por última vez el 6 de abril en Xalapa, Veracruz

, vista por última vez el 6 de abril en Xalapa, Veracruz Sandra Neftali Espidio Peña de 16 años , vista por última vez el 1 de abril en Nogales, Veracruz

, vista por última vez el 1 de abril en Nogales, Veracruz Luis Fernanda Chávez Peralta de 17 años, vista por última vez el 28 de marzo en Coatzacoalcos, Veracruz

vista por última vez el 28 de marzo en Coatzacoalcos, Veracruz Jarumy Michel Cruz Vázquez de 14 años, vista por última vez el 26 de marzo

Las autoridades han señalado que, debido a su edad, existe el riesgo de que puedan ser víctimas de algún delito, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.

Personas localizadas recientemente en Veracruz

En contraste, también se reporta la desactivación de varias fichas tras la localización de menores, lo que representa un avance en las labores de búsqueda:

Aitana Riaño Nayen

Karina Estrella Hernández Téllez

Camila Reyna Reyes

Noemí Esbedy Mota Zarate

Liamj Espinoza López

Kimberly Jazmín Sánchez Cervantes

María Mercedes García Mundo

Zurisaday Posadas García

Víctor Daniel Hernández Rodríguez

¿Cómo funciona la Alerta Amber y cuántos casos se activan?

El programa Alerta Amber México ha permitido la emisión de miles de fichas desde su implementación en 2012. Datos oficiales indican que, en promedio, más del 70% de los menores reportados mediante este mecanismo son localizados, aunque no en todos los casos se informa si fueron hallados con vida o en qué condiciones.

La activación ocurre cuando se confirma que la persona es menor de 18 años, existe riesgo inminente y se cuenta con información suficiente para su búsqueda.

¿Es necesario esperar 72 horas para activar una levantar una denuncia por desaparición en México?

Autoridades han reiterado que no es necesario esperar 72 horas para reportar una desaparición, además de que la colaboración ciudadana puede marcar la diferencia en las primeras horas, consideradas cruciales para encontrar a menores con vida.

En México, el número de emergencias 911 recibe todo tipo de llamadas al año, incluyendo reportes relacionados con desapariciones.

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