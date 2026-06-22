¿Los reconoces? La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz activó la Alerta Amber para dar con el paradero de José Vidal y Lionel de los Santos Díaz, dos hermanos que fueron vistos por última vez el 18 de junio de 2026 en Misantla; no obstante, el reporte se publicó el 20 de junio.

De acuerdo a las fichas de búsqueda, las autoridades piden a la población ayuda para localizar a los menores de uno y tres años, respectivamente, debido a que se teme que sean víctimas en la comisión de uno o varios delitos.

#AlertaAmberVer SOLICITA su colaboración en la BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN de los niños LIONEL DE LOS SANTOS DÍAZ y JOSE VIDAL DE LOS SANTOS DÍAZ. @FGE_Veracruz @aamber_ver TELÉFONO 2281682143 EXT 4084 y 4083 pic.twitter.com/jWJbieNaWt — Alerta Amber (@aamber_ver) June 21, 2026

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Ficha de búsqueda de José Vidal de los Santos Díaz

Las autoridades describen al menor como un niño de tres años que mide 92 centímetros y pesa 20 kilos, además de tener ojos color azul, cabello castaño y de tez clara.

No se tiene más información sobre cómo iba vestido al ser visto por última vez ni si estaba acompañado de un adulto.

Ficha de búsqueda de Lionel de los Santos Díaz

Por su parte, el niño de un año es descrito con un peso de 11 kilos y que mide 70 centímetros; tiene ojos café, cabello castaño corto y tez morena clara.

Al igual que con su hermano, no se dan más detalles sobre cómo iba vestido o si tiene alguna característica especial que dé rápido con su localización.

Teléfonos para reportar una desaparición en Veracruz

Si tienes cualquier información sobre esta u otras desapariciones en el estado, los números a donde tienes que reportar es:

Alerta Amber México : 55 5346 2516

: 55 5346 2516 Alerta Amber Veracruz: 228 689 2267 (Extensión 4083 y 4084

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