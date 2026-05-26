VIDEO: Captan plaga de chinches en IMSS de Jalisco

Pacientes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del IMSS en Guadalajara, Jalisco, fueron testigos una vez más de las deficiencias de estos servicios de salud, al encontrar una plaga de chinches en el inmobiliario.

Las imágenes se viralizaron rápidamente el lunes 25 de mayo y generaron preocupación debido a que el hospital debe de estar completamente limpio para evitar enfermedades.

¡Lo que faltaba! 😱🙄 🏥 Pacientes y familiares de la UMAE Hospital de Especialidades en Guadalajara denunciaron la presencia de chinches. Ante esto, @Tu_IMSS Jalisco informó que ya realizó fumigaciones preventivas y tratamientos térmicos ecológicos en el mobiliario para no… pic.twitter.com/NBoxYxYdoI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 26, 2026

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¿Qué dijo el IMSS sobre la plaga de chinches?

Luego de la viralización de imágenes, el IMSS informó que se realizó una supervisión en las instalaciones del hospital, una limpieza exhaustiva y fumigación preventiva.

La Unidad Médica también llevó a cabo un tratamiento térmico, método ecológico que no desprende químicos y que permite continuar con la atención médica.

¿Qué otras polémicas ha protagonizado el IMSS de Jalisco?

Este video se une a la otras polémicas del IMSS de Jalisco, entre las que sobresale la carencia de medicamentos yel colapso del plafón en el hospital regional No.89.

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