¿Eso pasa en Dinamarca? Esta podría ser la duda que surgió entre miles de internautas, pacientes y hasta personal médico después de que se viralizara el video de una enorme rata cayendo del techo en un hospital del IMSS de Sonora.

Este desagradable hecho ocurrió en el Hospital General Regional No.1 en Ciudad Obregón. Y es que una rata enorme salió del sistema de ventilación y luego cayó a una mesa, aparentemente de un comedor, generando pánico entre las personas que se encontraban cerca.

¿"Chefcito" en el hospital? 🐀😱 Captan a una rata en el sistema de ventilación del Hospital General Regional No. 1 del IMSS (@Tu_IMSS) de Sonora; el instituto aseguró que se trató de un hecho aislado pic.twitter.com/TwJ5bDkScA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 28, 2026

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¿Qué dijo el IMSS de Sonora por la rata?

Tras el incidente de la enorme rata y la reacción de miles de internautas, el Instituto Mexicano del Seguro Social de la entidad informó que la rata salió de un plafón y de manera inmediata personal de Conservación y Servicios Generales intervino para retirar al animal, sin que alguna persona resultara lesionada.

Aseguró que se trató de un hecho aislado, sin embargo se reforzaron acciones de control sanitario. Asimismo dijo que el hospital mantiene un programa para combatir el control integral de fauna nociva y plagas.

¿Cuáles han sido otros incidentes del IMSS?

Este incidente de la rata se suma a la plaga de chinches que se encontró esta misma semana en el Hospital de Especialidades del IMSS en Guadalajara, Jalisco, lo que refleja las malas condiciones que hay en algunos centros de salud.

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