Captan plaga de cucarachas en Hospital IMSS de Nogales

Una gran polémica estalló en las redes sociales después de que se viralizaran imágenes que muestran una plaga de cucarachas en el Hospital General de Zona No.5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nogales, Sonora, pese a que debe ser un sitio completamente limpio, lo peor de todo es que se encontró en la cocina, donde se preparan los alimentos de los pacientes.

Es cierto que las cucarachas son una plaga invasiva y pueden aparecer en cualquier lugar, sin embargo, en lugares como hospitales, clínicas, restaurantes, entre otros, debe ser controlada, ya que de lo contrario pueden causar enfermedades.

¿Qué dijo el IMSS de Nogales?

Tras la difusión de las imágenes, el IMSS Sonora emitió un comunicado y aseguró que se trató de un evento aislado que se detectó de manera oportuna, sin que se registraran afectaciones a pacientes, trabajadores o contaminación en alimentos.

Para eliminar la plaga se realizaron acciones de saneamiento, desinfección profunda y revisión integral de las instalaciones, reforzando los puntos de control.

IMSS controla plaga de cucarachas

El IMSS de Sonora aseguró cuenta con un programa de control de plagas y fumigación periódica, que se aplican en todas las áreas y luego del saneamiento de la cocina continuará ofreciendo el servicio.

¿Qué enfermedades pueden transmitir las cucarachas?

Las enfermedades que pueden transmitir las cucarachas son:

Lepra

Cólera

Tétanos

Tuberculosis

Difteria

Toxoplasmosis

Además son transmisoras de agentes patógenos, es por ello que debe evitarse la plaga en las instalaciones de salud y lugares donde sirvan comida.

