Vinculan a proceso a Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, por violencia familiar

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en perjuicio de su esposa María Felicia Jiménez y el hijo de ambos, pese a que le fue otorgado el perdón el pasado 10 de julio.

Durante la audiencia de este lunes 13 de julio en el estado de Morelos, la jueza Consuelo Correa aseguró que el caso sigue ya que dicho delito y el de violencia vicaria se persiguen de oficio.

Ante esto, se decretaron tres meses para la siguiente audiencia.

🔴#AlMomento | Vinculan a proceso a Víctor Rodríguez, por presuntos delitos de violencia familiar y violencia vicaria. pic.twitter.com/4PwTYs3kVD — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 13, 2026

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