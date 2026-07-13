Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Muere Sam Neill, el famoso Alan Grant de Jurassic Park y el mundo llora su partida
/Seguridad/Nota

Vinculan a proceso a Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, por violencia familiar

María Felicia Jiménez, esposa de Rodríguez, le otorgó el perdón; la jueza aclaró que el caso sigue porque los delitos se persiguen de oficio

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en perjuicio de su esposa María Felicia Jiménez y el hijo de ambos, pese a que le fue otorgado el perdón el pasado 10 de julio.

Durante la audiencia de este lunes 13 de julio en el estado de Morelos, la jueza Consuelo Correa aseguró que el caso sigue ya que dicho delito y el de violencia vicaria se persiguen de oficio.

Ante esto, se decretaron tres meses para la siguiente audiencia.

Información en desarrollo...

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO