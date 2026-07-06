Edad en que los hombres presentan mutaciones en el esperma y cómo afecta en la concepción de un bebé

Sí, para concebir un bebé la edad sí importa y aunque siempre se ha puesto el foco sobre la mujer, lo cierto es que el hombre también tiene un peso muy fuerte y de suma importancia, pues los años que tiene el padre también influye en la reproducción y hasta en las enfermedades que pueda tener la descendencia, de acuerdo con los especialistas.

De acuerdo con un estudio liderado por la Fundación IVI y presentado en la 42 Reunión Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), a mayor edad de los hombres, se acumulan mutaciones en el esperma, lo que puede impactar en la concepción y provocar que el bebé pueda presentar patologías graves.

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Según el sitio español El Mundo, la investigadora principal de IVI y coautora del estudio, Patricia Díaz-Gimeno, señaló que los se reveló que los hombres mayores de 45 años tienen un 31% más de mutaciones en el esperma que los menores de 30.

La mayoría de dichas mutaciones no están en la sangre y pasan desapercibidas en los test genéticos preventivos que se realizan en la práctica, pero sí se transmite al bebé.

¿Cómo afectan las mutaciones del esperma al bebé?

La investigadora Patricia Díaz-Gimeno afirma que las mutaciones del esperma puede relacionarse con genes implicados en las siguientes patologías graves:

Espectro autista

Discapacidad intelectual

Maduración de ovocitos

Cáncer de ovario

Pancreatitis hereditaria

Enfermedades cardiovasculares graves

Enfermedades en el hígado

Enfermedades relacionadas con el sistema inmune

Alteraciones en el sistema nervioso

¿Cuál es la edad límite para la donación de esperma?

En México, algunos sitios especializados de reproducción establecen como edad límite los 50 años para donar, sin embargo, ante los más recientes descubrimientos científicos en la Fundación IVI ya se fijó hasta los 44 años para evitar patologías en la descendencia.

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