Frustran robo de bebé en hospital de ISSEMYM, en Edomex; este fue el modus operandi

Autoridades atendieron el reporte de un intento de robo de bebé en una Clínica Regional ISSEMYM, ubicada en Tianguistenco, Estado de México (Edomex). Según reportes policiales, un hombre y una mujer habían intentado sustraer al recién nacido. Te contamos los detalles del caso.

Así intentaron robarse a un bebé en un hospital del ISSEMYM en Edomex

Mientras elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) se encontraban realizando labores del operativo Argos, recibieron el reporte de un intento de robo de un recién nacido , en una Clínica Regional ISSEMYM, ubicada en la colonia Centro, en Tianguistenco, municipio del Edomex.

El hospital informó que un bebé se encontraba bajo una custodia irregular. Al parecer, dos personas trataban de sacar el bebé argumentando que la madre se los había entregado de manera voluntaria.

🏥 👮‍♀️ En 📍 #Tianguistenco, la @EstatalEdomex aseguró a dos personas por su probable participación en la privación de la libertad de un recién nacido en la Clínica Regional ISSEMYM. Al detectar irregularidades en la documentación del menor, fueron puestos a disposición del #MP. pic.twitter.com/x10VEEboC2 — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) February 1, 2026

Autoridades capturan a quienes intentaron robar a un bebé en ISSEMYM

Las autoridades de la SSEM, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes resguardaron al recién nacido y detuvieron a b, de 46 años, y Marco “N”, de 56 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, para que se determine su situación legal.

¿Qué es el operativo Argos en el Edomex?

El operativo Argos que se realiza en varias zonas del Edomex es una estrategia que forma parte de una política integral de prevención y seguridad pública que busca frenar delitos de alto impacto a través de filtros de inspección móviles, patrullajes estratégicos y coordinación entre autoridades estatales y federales.

