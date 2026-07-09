INE abrió vacante en Michoacán con salario de 16 mil pesos y estos son los requisitos

¿Siguen en búsqueda de empleo? El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una vacante en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un salario neto de 16 mil 114 pesos mensuales.

Se trata de una oportunidad laboral para el cargo de responsable de módulo, el cual pertenece a la Junta Distrital Ejecutivo 01 del estado de Michoacán y la fecha límite para aplicar es el 10 de julio, así que tienes poco tiempo para postularte.

Vacante del INE en Michoacán El salario de la vacante es de 16 mil 114 pesos mensuales (JDE01 INE Lázaro Cárdenas | FB)

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Requisitos para aplicar a la vacante del INE en Michoacán durante julio 2026

El puesto de responsable de módulo tiene como objetivo proporcionar atención a los ciudadanos que acudan a realizar trámites, es por eso que los requisitos son:

Certificado de bachillerato

Experiencia de un año en atención al público, operador de equipo tecnológico, auxiliar de atención ciudadana y/o digitalización de medios de identificación

en atención al público, operador de equipo tecnológico, auxiliar de atención ciudadana y/o digitalización de medios de identificación Conocimiento de la paquetería de Office , ambiente web y equipo de oficina

, y No pertenecer ni haber sido líder de algún partido político local o federal

Acreditar la evaluación curricular, exámenes, pruebas psicométricas y entrevistas correspondientes

Documentos para aplicar a la vacante del INE en la Junta Distrital 1 de Michoacán en julio 2026

Si te interesa el cargo, entonces debes contar con los siguientes documentos:

Currículum vitae bajo el formato del INE

bajo el formato del INE Comprobante de estudios

CURP

Constancia fiscal del SAT

del SAT Identificación oficial vigente

vigente Comprobante de domicilio reciente, no mayor a 30 días

reciente, no mayor a 30 días Carta declaratoria de decir verdad

Paso a paso para aplicar a las vacantes del INE en Michoacán

Una vez que tengas todos tus documentos, entonces debes de entregarlos personalmente en la Junta Local Ejecutiva de Michoacán, ubicada en Boulevard Rafael García de León No. 1545, colonia Chapultepec Oriente, CP 58260, en Morelia.

La horario de atención es de 09:00 a 14:00 horas (tiempo del centro del país); en caso de ser considerado, entonces serás notificado vía correo electrónico.

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