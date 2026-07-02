E.coli, químicos y metales en agua de casas de Guadalajara

Al no tener solución por el agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, vecinos amenazan con llevar botellas directamente a las instalaciones del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en modo de protesta.

Y es que el informe ciudadano “Agua Peligrosa del SIPA”, detectó la bacteria E. coli, metales pesados y químicos en el análisis de 184 muestras extraídas de 90 colonias en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, de la Zona Metropolitana.

Asimismo, reveló que el 93.4% de las muestras analizadas no contienen cloro residual, el cual es esencial para eliminar los agentes infecciosos.

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Vecinos molestos por agua contaminada

En conferencia de prensa, los vecinos y organizaciones exigieron que se atienda la emergencia y que se reconstruya el sistema operador de SIAPA, desde la opinión de los barrios, así como la voz de la población.

¿Qué daños a la salud provoca el agua con E. coli y metales pesados?

De acuerdo con los especialistas, el agua contaminada y sin cloro residual puede provocar graves efectos en la salud como daños neurológicos, problemas gastrointestinales e insuficiencia renal.

¿Qué dijo el Gobierno por el agua contaminada en Guadalajara?

El Gobierno de Jalisco admitió que el agua no es salubre y atribuyó este problema en la ausencia de inversión en la infraestructura hidráulica.

Sin embargo anunció las primeras acciones emergentes para mejorar la calidad del líquido en el corto, mediano y largo plazo. Esto desde la calidad, abastecimiento y el saneamiento hasta la mitigación de inundaciones y socavones.

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