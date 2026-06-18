Es oficial: el Congreso de Jalisco toma una importante medida frente a los apagones de energía que dañan electrodomésticos

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó un exhorto formal dirigido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para demandar un informe sobre las acciones preventivas ante los constantes apagones que dañan los electrodomésticos de miles de jaliscienses. La resolución busca mitigar el impacto de los cortes de luz en la calidad de vida de los habitantes.

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¿Cuáles son los daños causados por las variaciones de voltaje y apagones de la CFE en los municipios?

La diputada Alondra Getsemaní Fausto de León presidió la sesión donde se denunciaron las graves afectaciones en los sectores doméstico y comercial. Las fallas deterioran la infraestructura estratégica de la entidad, alterando la rutina de miles de familias jaliscienses.

Estragos reportados en las viviendas y en los sistemas de abastecimiento metropolitano:

Explosiones en plantas hidráulicas: detonación de transformadores en Chapala, afectando la operación de Miravalle y suspendiendo el agua en 60 colonias.

detonación de transformadores en Chapala, afectando la operación de Miravalle y suspendiendo el agua en 60 colonias. Afectaciones patrimoniales directas: pérdida de alimentos, daños en electrodomésticos y mermas comerciales en Tlaquepaque y Zapopan.

pérdida de alimentos, daños en electrodomésticos y mermas comerciales en Tlaquepaque y Zapopan. Destrucción en zonas serranas: caída de cables de alta tensión y mufas destrozadas en Bolaños y Mezquitic.

Sesión Ordinaria de Pleno que preside la diputada @alondra_fausto pic.twitter.com/q0TubpoBwc — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) June 12, 2026

¿Qué medidas de seguridad y prevención plantea el Congreso de Jalisco?

El pleno legislativo requirió la intervención inmediata de la División de Distribución Jalisco para subsanar los desperfectos ocasionados por las tormentas. Las autoridades urgieron a la paraestatal a desplegar cuadrillas técnicas que eliminen las condiciones de peligro en las regiones de difícil acceso.

Las recomendaciones para resguardar la integridad de la población incluyen las siguientes acciones de prevención:

Reportar anomalías de infraestructura: notificar a las líneas de emergencia la existencia de cableado expuesto para evitar accidentes.

notificar a las líneas de emergencia la existencia de cableado expuesto para evitar accidentes. Desconectar aparatos electrónicos: desvincular los equipos tecnológicos durante las variaciones de voltaje para mitigar averías en los hogares.

desvincular los equipos tecnológicos durante las variaciones de voltaje para mitigar averías en los hogares. Monitorear avisos meteorológicos: seguir las indicaciones de Protección Civil ante tormentas severas con el fin de resguardarse en espacios seguros.

Los usuarios deben reportar las fallas mediante los canales digitales oficiales de la Comisión Federal de Electricidad. La diputada Alondra Fausto ratificó su compromiso de vigilar que los organismos federales restablezcan la estabilidad del circuito eléctrico.

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