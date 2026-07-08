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Cierres en la autopista Córdoba-Veracruz provocan caos; estos son los bloqueos de hoy 8 de julio

Manifestantes y accidentes provocan bloqueos en carreteras hoy; hay tramos cerrados por el mal clima

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Si estás por salir a carretera toma precauciones porque varias vialidades importantes reportan bloqueos a consecuencia de manifestantes y accidentes hoy miércoles 8 de julio.

En este ombligo de semana las carreteras más afectadas son Acayucan-Cosoleacaque, Isla-Acayucan y Córdoba-Veracruz, por lo que te recomendamos salir con anticipación.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

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