Mientras Jalisco generó apenas 2,304 puestos de empleo en febrero 2026, esta es la increíble diferencia con Nuevo León

Los datos más recientes sobre empleo en México muestran contrastes importantes entre distintas regiones del país. Un análisis del centro de investigación México, ¿cómo vamos?, que monitorea indicadores económicos clave, comparó el desempeño de Jalisco y Nuevo León en generación de puestos de trabajo durante febrero de 2026.

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Los “Semáforos económicos” que analizan el empleo en México

El estudio forma parte del sistema de indicadores conocido como Semáforos económicos, elaborado por el centro de análisis México, ¿cómo vamos?. Este mecanismo permite evaluar el desempeño económico mediante metas cuantificables relacionadas con crecimiento, empleo y actividad productiva.

El sistema utiliza tres niveles de evaluación:



Verde : se alcanza el 100% de la meta de empleos.

: se alcanza el 100% de la meta de empleos. Amarillo : se logra entre el 75% y el 99% del objetivo.

: se logra entre el 75% y el 99% del objetivo. Rojo: se genera menos del 75% de los puestos previstos.

Estos indicadores se actualizan de forma periódica y se analizan a nivel nacional, estatal y sectorial.

Jalisco queda en rojo por baja generación de empleo

Según los datos publicados, Jalisco se ubicó en el nivel rojo durante febrero de 2026. El estado registró 2,304 nuevos empleos, una cifra muy por debajo del objetivo fijado para ese periodo.

La meta establecida consistía en alcanzar 14,700 empleos acumulados hasta febrero de 2026, por lo que el resultado quedó lejos de ese objetivo.

Nuevo León supera su meta y obtiene el semáforo verde

La situación fue muy distinta en Nuevo León, que logró una calificación verde dentro del mismo indicador. De acuerdo con el reporte, el estado generó 28,450 puestos de trabajo hasta febrero de 2026, una cifra muy superior a la meta planteada para ese periodo.

Empleos Nuevo León|México ¿cómo vamos?

Los datos clave del indicador son:

Nuevo León : Empleos generados: 28,450 Meta establecida: 9,550 Clasificación: Semáforo verde

Jalisco : Empleos generados: 2,304 Meta establecida: 14,700 Clasificación: Semáforo rojo



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