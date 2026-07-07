¿Cambiará el trámite del pasaporte mexicano? Avanza propuesta para reforzar seguridad y evitar fraude

Obtener o renovar tu pasaporte mexicano podría ser más seguro en los siguientes meses; legisladores mexicanos avanzan en una propuesta para fortalecer la ciberseguridad durante el proceso de expedición del documento, esto con el objetivo de combatir los fraudes que afectan a miles de personas mediante sitios web falsos que suplantan la identidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La medida aún no modifica el procedimiento actual; sin embargo representa un paso para reforzar la protección de los ciudadanos a la hora de realizar este trámite.

precio-pasaporte-2022 Cambiará el trámite del pasaporte mexicano? Avanza propuesta para reforzar la seguridad y evitar fraude (Secretaría de Relaciones Exteriores)

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¿Qué cambios se proponen para el trámite del pasaporte mexicano?





Recientemente, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presidida por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, aprobó un dictamen que exhorta a la SRE a fortalecer su campaña permanente de información acerca del trámite del pasaporte.

Además, solicita implementar nuevas medidas de ciberseguridad que permitan alertar a la población acerca de los canales oficiales para efectuar citas, pagos, además de obtener el documento, reduciendo así el riesgo de caer en engaños digitales.

¿Por qué buscan reforzar la seguridad de pasaporte en México?

De acuerdo con el dictamen, el fraude cibernético relacionado con el trámite del pasaporte continúa siendo un problema recurrente en México.

Los legisladores señalan que existen páginas de internet apócrifas que imitan los portales oficiales de la SRE para cobrar pagos indebidos y obtener información personal de manera ilegal.

Advierten que este tipo de delitos no solo generan pérdidas económicas para las víctimas, sino que también pueden comprometer sus datos personales, además de poner en riesgo su identidad.

¿Cambios inmediatos en el pasaporte mexicano?

Por ahora, el trámite del pasaporte mexicano no cambia; el dictamen aprobado consiste en un exhorto para que la SRE fortalezca las campañas de información y adopte acciones preventivas contra los fraudes digitales.

Cabe recordar que cada año, millones de mexicanos realizan el trámite del pasaporte, tanto en territorio nacional como en la red consular en el extranjero, por lo que consideran indispensable reforzar la seguridad de los procesos.

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