La embajada de Estados Unidos en México lanza un importante anuncio para quienes están por tramitar la visa de trabajo TN/TD, H1B/H4, L1/L2 o E2

La Embajada de Estados Unidos confirmó que los ciudadanos mexicanos que tramiten visas de trabajo TN, H1B, L1 o E2 deberán cubrir el pago de reciprocidad. El cobro se aplica exclusivamente tras la aprobación de la solicitud de ingreso.

Pago de reciprocidad México-Estados Unidos: el requisito obligatorio para visas de trabajo

Estados Unidos implementó el esquema de reciprocidad basándose en las tarifas que México impone a ciudadanos estadounidenses. Este monto es independiente a la tarifa de solicitud (MRV) y se notifica al solicitante mediante instrucciones específicas vía correo electrónico una vez superada la entrevista.

Las categorías de visa sujetas a este pago de emisión son:

El Departamento de Estado advierte que los pagos realizados sin instrucciones previas no son reembolsables y retrasan el proceso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Pago de Reciprocidad para Visas de Trabajo

Si eres ciudadano mexicano solicitando una visa de trabajo TN/TD, H1B/H4, L1/L2 o E2, te informamos sobre el proceso de pago de reciprocidad:

Pasos obligatorios para pagar la tarifa y evitar retrasos en el trámite

El Consulado de Estados Unidos contactará al solicitante a través del correo electrónico proporcionado en el formulario DS-160. Es fundamental no realizar ninguna transacción financiera hasta recibir la orden oficial, ya que el sistema requiere vincular el pago con el número de folio correspondiente.

La autoridad migratoria establece las siguientes reglas de cumplimiento:

Precisión de datos: Ingresar la información exactamente como aparece en el correo recibido.

Ingresar la información exactamente como aparece en el correo recibido. Confirmación de DS-160: Un error en el número de solicitud invalida el pago y detiene el envío del documento.

Un error en el número de solicitud invalida el pago y detiene el envío del documento. Estatus del cobro: La tarifa solo se genera si la visa de no inmigrante es aprobada por el oficial consular.

La tabla de reciprocidad determina el costo, el número de entradas permitidas y el periodo de validez de la estampa.

Qué diferencia hay entre la tarifa MRV y la cuota de reciprocidad

La Embajada de Estados Unidos en México aclara que la tarifa MRV cubre los costos operativos del procesamiento y no es reembolsable, incluso si la visa es rechazada. Por el contrario, la tarifa de reciprocidad es un cargo por la emisión del documento físico y su vigencia temporal.

Los criterios de reciprocidad vigentes para 2026 consideran:

Número de entradas: Determina si la visa es válida para un solo ingreso o múltiples entradas ("M").

Determina si la visa es válida para un solo ingreso o múltiples entradas ("M"). Validez temporal: Define el periodo de meses o años que el documento será útil para viajar.

Define el periodo de meses o años que el documento será útil para viajar. Nacionalidad del solicitante: El costo varía según el área de autoridad y el tipo de clasificación solicitada.

El Gobierno de Estados Unidos mantiene la actualización constante de estos aranceles mediante el sitio oficial travel.state.gov, donde se detallan las variaciones por país y categoría de empleo.