Adiós deportaciones en Estados Unidos: el Gobierno de Trump perdona a migrantes ilegales y ofrece boleto + $2,600 USD

El Departamento de Seguridad Nacional otorga un bono de $2,600 dólares y boletos de avión gratuitos a migrantes que opten por la autodeportación. El programa utiliza la aplicación CBP Home para gestionar salidas voluntarias sin multas pendientes.

Al cumplirse un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2026, Estados Unidos anunció un incremento económico para todos los inmigrantes ilegales que opten por la autodeportación. Hasta esa fecha, quienes se acogían a este beneficio recibían 1,000 dólares.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¡Atención migrantes! Requisitos y registro en CBP Home para recibir el bono de $2,600 dólares

La autoridad migratoria habilitó un proceso simplificado para extranjeros con presencia ilegal que deseen retornar a sus países de origen de manera ordenada. El beneficio incluye la logística de viaje y un incentivo económico una vez que el ciudadano se encuentre fuera de territorio estadounidense.

Los beneficios principales del programa de salida voluntaria son:

Pago de $2,600 dólares tras confirmar el regreso al país de origen.

tras confirmar el regreso al país de origen. Boleto de avión de cortesía gestionado directamente por el DHS.

de cortesía gestionado directamente por el DHS. Condonación total de multas no pagadas por presencia ilegal.

El registro debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma digital oficial para validar la identidad del solicitante.

HOMESICK?



DHS is offering a HUGE incentive for illegal aliens to leave now — receive $2,600 and a FREE flight home if you remigrate using the CBP Home app.



Leave now. Avoid the discomfort of not knowing WHEN we’re going to arrest you.https://t.co/YGo3uuNvrE pic.twitter.com/i1Y1ym5l1h — Homeland Security (@DHSgov) January 29, 2026

Instrucciones para tramitar la autodeportación voluntaria en Estados Unidos

El proceso de inscripción requiere que el interesado descargue la aplicación móvil CBP Home y complete su información biográfica básica. Tras enviar los datos y una fotografía, personal federal se comunica al número proporcionado para coordinar la reserva del boleto de avión.

Para completar el registro, los usuarios deben cumplir con estos pasos:

Perfil digital: Cargar fotografía y datos personales en la app CBP Home

Cargar fotografía y datos personales en la app Validación USCIS: Completar el Formulario G-325R mediante un enlace único enviado por correo.

Completar el Formulario G-325R mediante un enlace único enviado por correo. Confirmación: Atender la llamada de confirmación de identidad y reserva de vuelo.

La autoridad advierte que el enlace y código QR recibidos por correo electrónico son personales e intransferibles.

Celebrando el primer año de Gobierno del Presidente Trump, el DHS ahora ofrece, por tiempo limitado, 2,600 dólares, tu vuelo de regreso, y el perdón de tus multas si utilizas la app CBP Home. ¡Si estas ilegalmente en EE.UU. aprovecha y vete en tus propios terminos! #NiLoIntentes… pic.twitter.com/yzuy03D1aD — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 22, 2026

Contexto de deportaciones y política migratoria en 2026

Este programa de incentivos económicos surge en medio de un endurecimiento de las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según estimaciones de la Brookings Institution, durante el último año se han ejecutado más de 310,000 deportaciones bajo la administración Trump.

El panorama de las expulsiones federales presenta las siguientes cifras:

Meta gubernamental: El DHS afirma haber procesado 675,000 salidas en el primer año de mandato.

El DHS afirma haber procesado 675,000 salidas en el primer año de mandato. Estado temporal: La opción de autodeportación está disponible incluso si un estatus temporal fue revocado.

La opción de autodeportación está disponible incluso si un estatus temporal fue revocado. Presupuesto: El bono de salida busca reducir el costo operativo de las deportaciones forzosas mediante acuerdos voluntarios.

El sitio oficial dhs.gov/cbphome centraliza la información técnica y los canales de ayuda para quienes decidan acogerse a este beneficio económico antes de enfrentar procesos judiciales de expulsión.