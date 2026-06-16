Presionan en Querétaro por una nueva Ley de Aguas: “En 10 años la población se duplicó”

La Legislatura de Querétaro impulsa una reforma urgente a la Ley de Aguas para mitigar la presión sobre los acuíferos y el desabasto provocado por el crecimiento demográfico en la entidad.

El paquete de iniciativas busca reconfigurar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento frente a una población que se duplicó en una década.

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¿Quién es la diputada que impulsa la nueva ley de aguas y qué plazos proyecta?

La presidenta de las comisiones unidas en el Congreso local, Laura Andrea Tovar Saavedra, coordina la ruta técnica y las mesas de consulta pública para unificar las propuestas hídricas. La legisladora de Morena proyecta que el trámite y la socialización del dictamen final demorarán entre tres y cuatro meses.

Los plazos estimados y las fases de diálogo con la sociedad civil organizada abarcan las siguientes proyecciones de trabajo:

Finalización de mesas técnicas: “Yo esperaría que en unos cuatro meses podamos terminar las mesas. Pero bueno, va a depender también de cómo vayamos en el tema de las consultas” .

. Coordinación de la agenda pública: “Con este paquete de iniciativas se construirá un marco jurídico que responda los desafíos que enfrenta Querétaro en materia hídrica por diferentes factores” .

. Proceso de socialización legislativa: “A la par, vamos a estar haciendo estas mesas técnicas de trabajo. Posteriormente, vamos a hacer mesas de socialización, mesas de trabajo con la sociedad civil organizada y finalmente estaremos trabajando en los dictámenes”.

¿Cuáles son los ejes del proyecto de la nueva Ley de Aguas en Querétaro?

La Mesa Directiva del Congreso de Querétaro determinó que la legislación debe ser responsable frente al desarrollo habitacional para garantizar la sustentabilidad. El análisis técnico de las diez iniciativas turnadas prohibirá la politización del recurso vital.

Los lineamientos regulatorios y los criterios de protección ambiental integran los siguientes ejes de control:

Reconocimiento del derecho humano: establecimiento del acceso al líquido elemental como una garantía indispensable para proteger la salud pública de los habitantes.

establecimiento del acceso al líquido elemental como una garantía indispensable para proteger la salud pública de los habitantes. Regulación de concesiones privadas: finalización de los contratos particulares de distribución y fortalecimiento directo de los sistemas comunitarios vecinales.

finalización de los contratos particulares de distribución y fortalecimiento directo de los sistemas comunitarios vecinales. Combate al huachicol del agua: erradicación de las tomas clandestinas y mitigación de fugas mediante la renovación de las redes de tuberías.

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