CDMX va por el rescate de albergues; plan para proteger a más de 1.2 millones de perros callejeros

La Ciudad de México (CDMX) enfrenta una crisis persistente de bienestar animal: se estima que 1.2 millones de perros viven en situación de calle, expuestos al abandono, al maltrato y a la falta de atención médica.

Frente a este panorama, el gobierno capitalino anunció que enviará al Congreso local una propuesta para regular los albergues de animales , con el objetivo de garantizar "condiciones dignas para los seres sintientes" y fortalecer el enfoque de una ciudad animalista.

Gobierno de CDMX enviará propuesta para regular albergues

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina , informó que el pasado miércoles 21 de enero se presentará al Congreso de la Ciudad una iniciativa construida bajo diálogo, consenso y consulta con animalistas, personal de albergues, legisladores y sociedad civil.

Aclaró que la regulación no pretende ir en contra de los refugios, sino respaldarlos y ordenar su operación para asegurar el bienestar animal.

Seis ejes para la regulación de albergues en CDMX

De acuerdo con la mandataria capitalina, la propuesta del Gobierno de la Ciudad contempla seis ejes prioritarios, que deberán discutirse y enriquecerse durante el proceso legislativo:



Definición de albergues: establecer qué se considera un albergue, sus diferencias con otros espacios de resguardo y sus características físicas y operativas Padrón de albergues: crear un registro oficial de los refugios que operan en la Ciudad de México para contar con mayor control y diagnóstico Condiciones de bienestar animal: fijar lineamientos mínimos alineados con los cinco dominios de la Ley de Bienestar Animal: nutrición adecuada, ambiente óptimo, cuidado de la salud, comportamiento natural y estado mental Perímetros aptos de operación: definir en qué zonas es viable la instalación y funcionamiento de albergues Supervisión y verificación: diseñar mecanismos de inspección que permitan constatar las condiciones reales en las que operan estos espacios. Rutas de apoyo gubernamental: establecer esquemas mediante los cuales el gobierno pueda brindar acompañamiento y respaldo a los albergues

Rescatan a 936 animales del Refugio Franciscano en la CDMX

Diálogo con refugios

En relación con el Refugio Franciscano A. C. , el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, señaló que se respetarán los acuerdos alcanzados en mesas de diálogo, aunque advirtió sobre mensajes contradictorios entre algunos de sus integrantes.

Aclaró que, aun con posibles resoluciones judiciales, los animales no regresarán al predio, al no existir condiciones adecuadas, pero el gobierno capitalino revisará sus protocolos de adopción.

Maltrato animal y retos pendientes

La urgencia de la regulación se refleja en las cifras: la PAOT recibe alrededor de cuatro mil denuncias anuales por maltrato animal, aunque activistas advierten una cifra negra.

Además, rescatar a un animal puede costar entre dos mil y 30 mil pesos, mientras que la falta de campañas permanentes de esterilización sigue siendo uno de los principales obstáculos para reducir la población canina en situación de calle.

