Confirmado en León: llega en julio el Festival de Verano y estas serán las actividades gratuitas

La quinta edición del Festival de Verano Vive León 2026 ya tiene fecha en este municipio de Guanajuato. El evento se realizará en el recinto ferial y el 80% de sus actividades serán de forma gratuita. Se espera hasta un millón de visitantes y una derrama económica superior a los 574 millones de pesos.

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¿Cuándo y dónde será el Festival de Verano en León, Guanajuato?

El Festival de Verano Vive León 2026 se realizará del 17 de julio al 2 de agosto de 2026. Las actividades se desarrollarán en el recinto ferial de León y tendrán una temática espacial llamada “Diversión fuera de este mundo”.

La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, destacó que el evento se ha consolidado como un referente turístico de la ciudad. “Lo que queremos es tener un evento de primera como siempre lo hemos hecho en León para que la gente pueda disfrutar, pasar un momento alegre, divertido y fuera de lo común“, expresó.

¿Qué actividades gratuitas tendrá el Festival de Verano Vive León 2026?

Conforme a lo comunicado, el 80% de las actividades serán gratuitas. El principal atractivo será "Galáxtico“, un espacio inmersivo con experiencias interactivas que incluye:

Base Lunar

Pelotaverso

Astro Arcade

Misión Rebote

Mission Space

Además, en este evento en Guanajuato habrá zonas de descanso y convivencia familiar, más de 180 espacios comerciales, un Bazar Galáctico y pabellones de emprendedores locales. “Es un contenido de primer nivel, además gratuito“, afirmó el director general del Patronato, Alonso Limón Rode.

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