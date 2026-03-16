El plan de SIAPA de $80 millones para enfrentar la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara

La Comisión de Hacienda de Jalisco sometió a revisión el cumplimiento del SIAPA ante la crisis de agua en Guadalajara. Acorralado por las críticas, el organismo confirmó una inversión de 80 millones de pesos para sistemas de captación pluvial este 2026.

El titular del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, reveló ante el Congreso que el costo de producción por metro cúbico asciende a 28.47 pesos, mientras la retribución actual es de apenas 19.91 pesos. Este déficit operativo del 30% mantiene la infraestructura hidráulica en un estado de obsolescencia técnica que impide garantizar la calidad del suministro.

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¿Cómo planea el SIAPA enfrentar la crisis de agua turbia en Jalisco?

La Comisión de Hacienda y Presupuestos calificó como "parcial" el cumplimiento de las obligaciones del SIAPA y demandó transparencia inmediata sobre los cobros indebidos en zonas sin servicio. La reingeniería del sistema busca mitigar el desabasto mediante un modelo territorial vinculado a 300 asociaciones vecinales.

Las acciones técnicas y financieras proyectadas por el SIAPA abarcan:

Asignar 80 millones de pesos al programa "Nidos de Lluvia" para fortalecer la captación autónoma.

para fortalecer la captación autónoma. Implementar mecanismos legales para sanear las finanzas del organismo y recuperar la viabilidad operativa.

y recuperar la viabilidad operativa. Mantener el suministro gratuito mediante pipas y cisternas en colonias con fallas críticas en la red.

mediante pipas y cisternas Ejecutar un plan de sustitución de fuentes de abastecimiento que se encuentran fuera de operación.

Durante el encuentro se dialogó sobre las condiciones del agua en algunas colonias y se compartió información sobre los trabajos técnicos y operativos que realiza el organismo para la atención del servicio. pic.twitter.com/5K1LJaSP0y — Siapagdl (@siapagdl) March 13, 2026

Las y los legisladores exigieron una auditoría a las adjudicaciones de obra pública y la actualización del padrón de tomas, estancado desde 2013. El mercado inmobiliario y los usuarios domésticos enfrentan un escenario de incertidumbre debido al rezago en la renovación de tuberías principales y la falta de metas concretas en los plazos de entrega de agua limpia.

Las medidas que anuncia el SIAPA para el restablecimiento de la calidad del agua

La Comisión de Hacienda y Presupuestos dictó una ruta de atención obligatoria para resolver las quejas ciudadanas por agua turbia. La estrategia institucional prioriza la comunicación directa con los usuarios afectados para establecer enlaces informativos que sustituyan las declaraciones ocasionales.

Las prioridades legislativas para el organismo operador son:

Transparentar perfiles: Presentar la estructura técnica del personal contratado para la operación del sistema. Explicar cobros: Justificar la facturación en colonias donde el suministro es inexistente o de mala calidad. Fijar metas: Entregar un plan de acción con fechas fatales para la recuperación de la presión en la red.

El SIAPA deberá solventar las omisiones de información detectadas por el Congreso local para acceder a las ampliaciones presupuestales solicitadas. La viabilidad del suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara para el resto de 2026 depende estrictamente del cumplimiento de los indicadores de calidad y la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle.

El seguimiento legislativo continuará mediante mesas técnicas de trabajo para auditar el destino de cada peso invertido en la red. La próxima sesión de la Comisión de Hacienda evaluará el avance físico de las obras de infraestructura hidráulica prometidas para el segundo trimestre del año.