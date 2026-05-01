Giro radical en cobros de agua en Jalisco: anuncian medida que podría perdonar deudas a estos usuarios

En Jalisco, se perfilan cambios importantes en la forma en que se administran y cobran los servicios de agua, luego de que la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso del Estado aprobara reformas a distintas leyes estatales.

Entre los puntos que más llaman la atención está la posibilidad de aplicar programas para regularizar adeudos, incluyendo la condonación en ciertos casos.

Estas modificaciones forman parte de un paquete más amplio impulsado desde el Congreso local, y aunque todavía deben avanzar en el proceso legislativo, plantean ajustes que podrían impactar directamente a usuarios domésticos, especialmente en municipios donde existen rezagos en el pago del servicio.

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¿Qué cambios habrá en los cobros de agua en Jalisco?

Como parte de las reformas a la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se establece que los municipios y sus organismos operadores podrán proponer nuevas cuotas y tarifas, además de implementar programas de regularización de adeudos.

Esto abre la puerta a esquemas que contemplen la condonación de deudas para usuarios de consumo básico, siempre bajo criterios de viabilidad financiera, transparencia y rendición de cuentas.

Corte de agua hoy 21 de abril Los principales beneficiarios serán aquellos consumidores básicos.

¿Qué otras instituciones están involucradas en estas reformas?

Además de la Ley del Agua, el paquete aprobado por el Congreso de Jalisco incluye cambios a la Ley de Hacienda Municipal, la Ley de Vivienda y la Ley de Catastro Municipal del Estado.

Estas reformas contemplan la coordinación entre autoridades estatales y municipales para mejorar la administración de servicios, así como la obligación de presentar informes técnico-financieros al propio Congreso del Estado y a la ciudadanía.

También se incluyen medidas como la elaboración de planes de mantenimiento de redes de agua y la implementación de sistemas para detectar fugas, con el objetivo de hacer más eficiente el servicio en la entidad.

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