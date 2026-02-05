Desde febrero: este es el nuevo costo de la multa por estacionar tu carro en un lugar prohibido en CDMX

Si acostumbras circular por las calles de la Ciudad de México, prepara tu cartera y ajusta tus hábitos al volante. Desde el 1 de febrero de 2026, ha entrado en vigor los nuevos costos para las infracciones de tránsito en la CDMX. Este incremento no es una decisión aislada del gobierno local, sino una consecuencia directa de la actualización anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmó que el valor diario de la UMA ahora es de $117.31 pesos, lo que representa un alza del 3.69% respecto al periodo anterior. Dado que el Reglamento de Tránsito capitalino calcula las sanciones en veces UMA, el ajuste se refleja automáticamente en lo que pagarás si cometes una falta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Costos actualizados de las multas: esto te costará estacionarte mal y otras faltas

Una de las infracciones más comunes y que más dudas genera es la sanción por aparcar en zonas no permitidas. Si decides dejar tu vehículo en un lugar prohibido, la multa oscilará entre las 10 y 20 UMAs.

Con la calculadora en mano, estos son los montos oficiales que aplicarán desde febrero 2026 para las conductas más frecuentes al volante:

Estacionarse en lugar prohibido: La multa va de $1,173.10 a $2,346.20 pesos .

La multa va de . Invadir el carril del Metrobús: Es una de las más caras; pagarás entre $4,692.40 y $7,038.60 pesos (40 a 60 UMAs).

Es una de las más caras; pagarás entre (40 a 60 UMAs). Uso de celular al conducir: Dejar de ver el camino por mirar la pantalla te costará de $3,519.30 a $4,105.85 pesos .

Dejar de ver el camino por mirar la pantalla te costará de . Exceso de velocidad: Superar los límites establecidos implica un pago de $1,173.10 a $2,346.20 pesos .

Superar los límites establecidos implica un pago de . Pasarse un alto: Ignorar la luz roja sale en $1,173.10 a $2,346.20 pesos .

Ignorar la luz roja sale en . No respetar el Hoy No Circula : Circular en día restringido costará entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos .

Circular en día restringido costará entre . No usar cinturón de seguridad: La sanción más "económica" del listado va de $586.55 a $1,173.10 pesos.

La multa por aparcar en zonas no permitidas oscila entre las 10 y 20 UMAs.|Archivo

Puntos de licencia y descuentos vigentes

Es vital recordar que el impacto no es solo económico. Varias de estas infracciones, como el exceso de velocidad o invadir carriles confinados, restan puntos a tu licencia de conducir y a la matrícula del vehículo, lo cual es necesario para poder verificar.

Sin embargo, no todo son malas noticias. La Secretaría de Finanzas mantiene el beneficio por pronto pago. Si fuiste infraccionado , tienes derecho a un 50% de descuento sobre el monto total si liquidas la deuda dentro de los primeros 10 días hábiles contados a partir de que se emite la notificación. La recomendación es revisar constantemente las plataformas digitales del gobierno para evitar recargos o sorpresas al momento de realizar trámites vehiculares.