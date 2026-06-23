La Organización de las Naciones Unidas (ONU) México abrió dos vacantes en la Ciudad de México (CDMX) con salarios mayores a los 25 mil pesos.
Los puestos son dentro de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Es importante mencionar que la ONU no publicó el pago de estas vacantes; sin embargo, sitios especializados en salarios reportan que estos pueden ser superiores a los 25 mil pesos.
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Vacantes de la ONU en México: requisitos y puestos
Si te interesa y tienes experiencia en Derecho Penal o Finanzas, conoce los requisitos para los puestos que tienen vacante en CDMX:
Soporte de Gestión de Proyectos
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) con sede en la CDMX
- Certificado de Bachillerato y seis años de experiencia; título universitario o dos años de experiencia; o maestría en Derecho Penal
- Conocimiento en investigación penal, inteligencia criminal, gestión de evidencia o estudios sobre tráfico de drogas
- Inglés básico
- Fecha límite para aplicar: 24 de junio 2026
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con sede en la CDMX
- Contrato de seis meses con posibilidad de extensión
- Carrera técnica en Contabilidad o Finanzas; título universitario en Finanzas o Contabilidad
- Experiencia en el uso de computadoras o paquetes de software de oficina, además de conocimiento avanzado de hojas de cálculo y sistemas de gestión basados en web
- Español e inglés avanzado
- Fecha límite para aplicar: 29 de junio 2026
Paso a paso para aplicar a las vacantes de la ONU en México
Cada puesto tiene su propio proceso de contratación dentro de Naciones Unidas; no obstante, todas coinciden en solicitar los siguientes documentos:
- Currículum vitae actualizado
- Comprobante o títulos que acrediten estudios
- Documentos que validen la experiencia laboral
- Certificados de idiomas
- Carta de motivos (es un requisito valorado por Naciones Unidos)
Toda comunicación se mantendrá dentro de la plataforma especializada.
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