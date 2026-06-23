La Organización de las Naciones Unidas (ONU) México abrió dos vacantes en la Ciudad de México (CDMX) con salarios mayores a los 25 mil pesos.

Los puestos son dentro de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Es importante mencionar que la ONU no publicó el pago de estas vacantes; sin embargo, sitios especializados en salarios reportan que estos pueden ser superiores a los 25 mil pesos.

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Vacantes de la ONU en México: requisitos y puestos

Si te interesa y tienes experiencia en Derecho Penal o Finanzas, conoce los requisitos para los puestos que tienen vacante en CDMX:

Soporte de Gestión de Proyectos

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) con s ede en la CDMX

(UNODC, por sus siglas en inglés) con s Certificado de Bachillerato y seis años de experiencia; título universitario o dos años de experiencia; o maestría en Derecho Penal

y seis años de experiencia; o dos años de experiencia; o Conocimiento en investigación penal , inteligencia criminal, gestión de evidencia o estudios sobre tráfico de drogas

, inteligencia criminal, gestión de evidencia o Inglés básico

Fecha límite para aplicar: 24 de junio 2026

Asociado de Finanzas

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con sede en la CDMX

(PNUD) con sede en la CDMX Contrato de seis meses con posibilidad de extensión

con posibilidad de extensión Carrera técnica en Contabilidad o Finanzas; título universitario en Finanzas o Contabilidad

en Contabilidad o Finanzas; en Finanzas o Contabilidad Experiencia en el uso de computadoras o paquetes de software de oficina, además de conocimiento avanzado de hojas de cálculo y sistemas de gestión basados en web

o paquetes de software de oficina, además de conocimiento avanzado de hojas de cálculo y sistemas de gestión basados en web Español e inglés avanzado

Fecha límite para aplicar: 29 de junio 2026

Paso a paso para aplicar a las vacantes de la ONU en México

Cada puesto tiene su propio proceso de contratación dentro de Naciones Unidas; no obstante, todas coinciden en solicitar los siguientes documentos:

Currículum vitae actualizado

Comprobante o títulos que acrediten estudios

Documentos que validen la experiencia laboral

Certificados de idiomas

Carta de motivos (es un requisito valorado por Naciones Unidos)

Toda comunicación se mantendrá dentro de la plataforma especializada.

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