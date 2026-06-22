Ya casi inicia julio y qué mejor que comenzar el mes con una gran oportunidad laboral. Y es que la Embajada de Estados Unidos (EUA) en México tiene una vacante con salario de 35 mil pesos mensuales.
Se trata de una oportunidad laboral como coordinador de guardaespaldas en la Oficina Regional de Seguridad, en la Ciudad de México (CDMX), donde deberás de supervisar a 17 guardaespaldas, supervisar la seguridad de las sedes y ser el principal enlace con la policía local.
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Detalles de la vacante de la Embajada de EUA en CDMX
Si te interesa la oportunidad laboral como coordinador de guardaespaldas, entonces toma en cuenta los siguientes detalles:
- Embajada en la Ciudad de México
- Contrata indefinido sujeto a la superación del periodo de prueba
- Jornada completa de 40 horas semanales
- Salario anual: 426 mil 490.84 pesos, es decir, 35 mil 540.90 pesos mensuales, aunque el pago es quincenal
- Vacaciones y feriados en EUA y México
- Afiliación a IMSS, Afore e Infonavit
- Seguro médico y de vida privado
- Fecha límite para aplicar: domingo 28 de junio 2026
Requisitos para aplicar a la vacante de coordinador de guardaespaldas en la Embajada de EUA en México
De acuerdo a la convocatoria, estos son los requisitos que debes de cumplir para aplicar:
- Obtener y mantener un certificado de seguridad
- Dos años de estudios universitarios (50% de los créditos académicos) o título universitario
- Cinco años de experiencia en el sector privado, gobierno, policía o ejército como guardaespaldas, escolta armada, agente del orden público o soldado
- Licencia de conducir válida con una antigüedad máxima de cinco años
- Dominio fluido de inglés y español (se podría hacer pruebas)
Paso a paso para aplicar a la vacante en CDMX
Debes de solicitar el puesto en el portal oficial de empleo en Estados Unidos, ahí deberás de tener una cuenta y contraseña (iniciar sesión o crear un usuario).
Deberás de subir ahí los siguientes documentos:
- Certificado de estudios
- Comprobante de ciudadanía mexicana (INE, CURP, etcétera) o Permiso de Residencia Permanente del Instituto Nacional de Migración
- Licencia de conducir válida
- Certificados de idiomas
Es importante mencionar que puedes editar tu solicitud en cualquier momento antes de la fecha límite de presentación de la vacante, posteriormente ya no se podrá hacer ningún cambio.
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