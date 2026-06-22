Ya casi inicia julio y qué mejor que comenzar el mes con una gran oportunidad laboral. Y es que la Embajada de Estados Unidos (EUA) en México tiene una vacante con salario de 35 mil pesos mensuales.

Se trata de una oportunidad laboral como coordinador de guardaespaldas en la Oficina Regional de Seguridad, en la Ciudad de México (CDMX), donde deberás de supervisar a 17 guardaespaldas, supervisar la seguridad de las sedes y ser el principal enlace con la policía local.

📢 ¡Vacante en la Embajada de Estados Unidos en México!

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🔗 Postúlate aquí antes del 22 de… pic.twitter.com/8k9zlDMojQ — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 11, 2026

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Detalles de la vacante de la Embajada de EUA en CDMX

Si te interesa la oportunidad laboral como coordinador de guardaespaldas, entonces toma en cuenta los siguientes detalles:

Embajada en la Ciudad de México

Contrata indefinido sujeto a la superación del periodo de prueba

sujeto a la superación del periodo de prueba Jornada completa de 40 horas semanales

Salario anual: 426 mil 490.84 pesos , es decir, 35 mil 540.90 pesos mensuales , aunque el pago es quincenal

, es decir, , aunque el pago es quincenal Vacaciones y feriados en EUA y México

Afiliación a IMSS, Afore e Infonavit

Seguro médico y de vida privado

Fecha límite para aplicar: domingo 28 de junio 2026

Requisitos para aplicar a la vacante de coordinador de guardaespaldas en la Embajada de EUA en México

De acuerdo a la convocatoria, estos son los requisitos que debes de cumplir para aplicar:

Obtener y mantener un certificado de seguridad

Dos años de estudios universitarios (50% de los créditos académicos) o título universitario

(50% de los créditos académicos) o título universitario Cinco años de experiencia en el sector privado, gobierno, policía o ejército como guardaespaldas, escolta armada, agente del orden público o soldado

en el sector privado, gobierno, policía o ejército como guardaespaldas, escolta armada, agente del orden público o soldado Licencia de conducir válida con una antigüedad máxima de cinco años

con una antigüedad máxima de cinco años Dominio fluido de inglés y español (se podría hacer pruebas)

Paso a paso para aplicar a la vacante en CDMX

Debes de solicitar el puesto en el portal oficial de empleo en Estados Unidos, ahí deberás de tener una cuenta y contraseña (iniciar sesión o crear un usuario).

Deberás de subir ahí los siguientes documentos:

Certificado de estudios

Comprobante de ciudadanía mexicana (INE, CURP, etcétera) o Permiso de Residencia Permanente del Instituto Nacional de Migración

(INE, CURP, etcétera) o del Instituto Nacional de Migración Licencia de conducir válida

Certificados de idiomas

Es importante mencionar que puedes editar tu solicitud en cualquier momento antes de la fecha límite de presentación de la vacante, posteriormente ya no se podrá hacer ningún cambio.

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