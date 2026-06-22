Las lluvias continuarán afectando gran parte de México durante este lunes 22 de junio debido a la combinación de diversos sistemas meteorológicos, mientras que seguirá la ola de calor, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo al organismo, una línea seca sobre la frontera norte, un canal de baja presión en el interior del territorio nacional, así como vaguada en niveles medios de la atmósfera favorecerá la presencia de tormentas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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¿En qué estados lloverá más fuerte este lunes 22 de junio?

Las autoridades informan que las precipitaciones se concentrarán en el sureste mexicano, especialmente en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, estados donde existe el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas en ríos y arroyos, debido al avance de las ondas tropicales 9 y 10.

Otras entidades donde lloverá:

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Puebla

Tabasco

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Estado de México

Campeche

CDMX

Clima CDMX hoy lunes 22 de junio

En la capital del país se prevén lluvias en la tarde; sin embargo, en la mañana habrá un clima cálido y lluvias con descargas eléctricas y rachas de viento.

La temperatura máxima oscilará entre 26 y 28º, mientras que la mínima será de 14 a 16º; no obstante, en el Estado de México el clima será muy similar.

¿Sigue la ola de calor hoy lunes 22 de junio?

A diferencia del centro y sur del país, el calor extremo continuará en el norte de México debido a la ola de calor, especialmente en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

Asimismo, también habrá altas temperaturas como Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante las altas temperaturas y las lluvias, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, evitar cruzar corriente de agua y extremar precaución.

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