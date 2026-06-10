¡Es tu oportunidad! El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora, abrió una vacante con salario en dólares, se trata de una oferta laboral que vale la pena si vives en los estados del norte del país.

De acuerdo a la convocatoria oficial, se trata del puesto de Asistente para Visas de No Inmigrante, el cual tiene un salario de 247 mil 973 dólares al año, es decir, cerca de cuatro millones 309 mil 869.93 pesos por año o 359 mil 155 pesos por mes.

Consulado de EUA en Hermosillo La vacante se cierra el 13 de junio (Consulado de EUA en Hermosillo | FB)

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Requisitos de la vacante en el Consulado de Estados Unidos en Sonora

Si te interesa, estas son las características y requisitos de la vacante, la cual tiene un contrato indefinido y sujeto a periodo de prueba:

Tener disponibilidad de viajes ocasionales

Obtener y poseer un certificado de seguridad

Mínimo certificado de Bachillerato

Dos años de experiencia en la aplicación de reglamentos y leyes, servicio al cliente y resolución de problemas

en la y leyes, y resolución de problemas Dominio de inglés y español (autocertificación ERA para ambos idiomas o certificaciones de TOEFL, IELTS, Duolingo, TOEIC, etcétera, para inglés)

(autocertificación ERA para ambos idiomas o certificaciones de TOEFL, IELTS, Duolingo, TOEIC, etcétera, para inglés) Dominio de paquetería de Office (principalmente Excel y PowerPoint) y correo Outlook

Es importante mencionar que la vacante refiere que cuenta con pagos quincenales, aguinaldo, bono vacacional, días festivos en México y EUA, 17 días de vacaciones, afiliación al IMSS, seguro médico y de vida privado, capacitaciones, así como uso del gimnasio de las instalaciones.

Paso a paso para aplicar a la vacante del Consulado de EUA en Hermosillo, Sonora

En caso de que te interese la oportunidad laboral en el Consulado de Estados Unidos, entonces debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página oficial y solicita el puesto

Antes de iniciar, ve el video tutorial

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o crea una nueva cuenta Coloca toda tu información personal o profesional

o profesional Obligatoriamente debes subir a la plataforma tu certificado o diploma de tu último nivel de estudios, comprobante de ciudadanía mexicana o permiso de residencia permanente en México, así como certificaciones de inglés y español

La convocatoria cierra el sábado 13 de junio a las 22:00 horas, así que no dejes pasar el tiempo y aplica a esta oportunidad laboral.

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