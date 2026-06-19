Luego de 19 días de movilizaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció la suspensión de protestas en la Ciudad de México (CDMX) y estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Zacatecas.

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De acuerdo con sus declaraciones a los medios de comunicación, pararán a una etapa de reorganización. Los representantes del sindicato disidente afirmaron que en el transcurso de hoy, 19 de junio, y tras la Asamblea Nacional Representativa (ANR), quedará definida la acción de salida.

Esto significa que, después de las 20:00 horas, se sabrá qué decisión colectiva implementará la Coordinadora, pero se estima que regresarán a sus entidades hasta nuevo aviso.

¿Qué pasará con las protestas de la CNTE en los estados?

Los representantes explicaron que, en el caso de Oaxaca, la Sección 22 reinstalará su Asamblea Estatal Permanente esta tarde, donde dará a conocer los resultados de la consulta entre sus bases.

En el caso de los otros estados donde se mantienen las movilizaciones, no se ha revelado qué pasará con los plantones y protestas, sin embargo, después de las asambleas, anunciarán la decisión colectiva.

¿Qué es lo que pelea la CNTE?

Las demandas de la Coordinadora son 4, sin embargo la principal es la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para lograr un sistema de pensiones solidario.

Asimismo, exigen mejoras salariales significativas, la cancelación definitiva del sistema de evaluación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que rige la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente; así como un diálogo constante y directo con el Ejecutivo federal.

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