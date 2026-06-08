Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vandalizaron las instalaciones de TV Azteca, ubicadas en Periférico Sur, CDMX.

En videos, se observa a encapuchados de este grupo causando daños en la infraestructura exterior de la televisora. También se han registrado pintas en puertas de acceso y muros.

Los hechos ocurrieron en el marco del octavo día de protestas de los docentes, donde convocaron a manifestarse afuera de las instalaciones de Azteca Ajusco y otros medios de comunicación en la CDMX, ante la falta de disposición de autoridades de atender las demandas de los inconformes.

Durante esta jornada de protestas, autoridades han brillado por su ausencia, permitiendo que integrantes de la CNTE realicen un plantón en inmediaciones del Zócalo capitalino, además que también han realizado manifestaciones en Paseo de la Reforma, avenida Universidad y otros puntos de la CDMX, causando afectaciones a trabajadores y estudiantes de diferentes zonas.

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¿Qué pasa con la CNTE?

Los integrantes de la CNTE comenzaron con una serie de manifestaciones en distintos puntos de la CDMX desde el pasado 1 de junio, donde han exigido diálogo con autoridades federales para derogar la Ley del ISSSTE o los sistemas de plazas y evaluaciones.

En respuesta, autoridades han ofrecido el control de plazas y evaluaciones; y sistema de seguros para compensar pensiones. Aún así, insisten en eliminar ley de ISSSTE, que en efecto fue una promesa de campañ, pero esto equivaldría a 7% del PIB.

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