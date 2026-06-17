Colapsa Insurgentes Sur por manifestación de la CNTE

La tarde de este miércoles 17 de junio, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon la avenida Insurgentes Sur a la altura de Rectoría de Ciudad Universitaria y el Estadio Olímpico de la UNAM.

⚠️ATENCIÓN,Eviten zona de San Ángel/CU.



Manifestación de la CNTE en CU Insurgentes Sur (a altura Rectoría/Estadio).@OVIALCDMX cerró pasó por insurgentes desde Rey Cuahtémoc (parada Dr Gálvez @MetrobusCDMX ).



Tomen rutas alternas. pic.twitter.com/RajCHkduQj — Chimalistac C (@ChimalistacC) June 17, 2026

Usuarios en redes sociales se quejaron de que el tránsito está completamente colapsado en la zona de San Ángel, generando traslados de más de 30 minutos en todo el tramo del circuito de Ciudad Universitaria.

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Aunado a esto, el operativo “Última Milla” implementó cortes a la circulación en los carriles laterales de Anillo Periférico a la altura de Camino Real al Poniente.

Esto generó un colapso en todo el sur de la Ciudad de México (CDMX), por lo que las autoridades recomendaron evitar la zona para no generar más tránsito vial.

16:41 #PrecauciónVial | Como parte del operativo "Última Milla" se implementa corte preventivo intermitente en carriles laterales de Anillo Periférico a la altura de Camino Real al Poniente. #AlternativaVial carriles centrales de Anillo Periférico. pic.twitter.com/6AHxc6gmBk — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 17, 2026

Maestros de la CNTE planean “mudarse” a Paseo de la Reforma

Además de las movilizaciones registradas el día de hoy, la CNTE aseguró que moverá su plantón ubicado en las calles del Centro Histórico hacia la avenida Paseo de la Reforma, esto con la finalidad de continuar con sus movilizaciones para exigir a las autoridades atender sus demandas.

Actualmente mantienen diálogos con las autoridades, pero los docentes recalcaron que este traslado sería una medida de presión para concretar una mesa de diálogo directa con la Presidencia de México.

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